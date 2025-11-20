Молдова передала России протест из-за нарушения воздушного пространства

Старый парламент Молдовы. Фото иллюстративное: Новbyи.LIVE

В Молдове отреагировали на нарушение воздушного пространства, которое произошло ночью 19 ноября. Министерство иностранных дел вызвало посла России и вручило ему официальный протест. В ведомстве заявили о серьезном нарушении суверенитета и угрозе для безопасности людей.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Реакция Молдовы

Министерство иностранных дел Молдовы 20 ноября вызвало российского посла Олега Озерова после инцидента с дроном. По данным Кишинева, беспилотник незаконно пересек молдавское воздушное пространство в ночь на 19 ноября. Во время встречи дипломат получил жесткий протест относительно этого нарушения.

В МИД подчеркнули, что такие действия представляют угрозу гражданам и противоречат международному праву. Ведомство вновь призвало Россию воздержаться от шагов, которые могут создать риски для Молдовы, и уважать ее суверенитет и территориальную целостность. Накануне Министерство обороны Молдовы подтвердило факт пересечения воздушного пространства дроном.

Позиция российского посла

После вызова в МИД Олег Озеров заявил, что, по его мнению, молдавская сторона не предоставила доказательств того, что дрон был российским. Посол также утверждал, что нет доказательств преднамеренного нарушения.

"Нет оснований выдвигать обвинения, потому что нет доказательств. Нет фактов, которые подтверждали бы это. Нет дрона, фото или видеоматериалов", — добавил он.

Напомним, мы сообщали, что Украина, Молдова, Румыния и Болгария создадут новую организацию. Также мы писали, что Молдова готовит план возвращения Приднестровья.