Молдова передала Росії протест через порушення повітряного простору

У Молдові відреагували на порушення повітряного простору, яке сталося вночі 19 листопада. Міністерство закордонних справ викликало посла Росії та вручило йому офіційний протест. У відомстві заявили про серйозне порушення суверенітету та загрозу для безпеки людей.

Про це повідомляють молдовські ЗМІ.

Реакція Молдови

Міністерство закордонних справ Молдови 20 листопада викликало російського посла Олега Озерова після інциденту з дроном. За даними Кишинева, безпілотник незаконно перетнув молдовський повітряний простір у ніч на 19 листопада. Під час зустрічі дипломат отримав жорсткий протест щодо цього порушення.

У МЗС наголосили, що такі дії становлять загрозу громадянам і суперечать міжнародному праву. Відомство знову закликало Росію утриматися від кроків, які можуть створити ризики для Молдови, та поважати її суверенітет і територіальну цілісність. Напередодні Міністерство оборони Молдови підтвердило факт перетину повітряного простору дроном.

Позиція російського посла

Після виклику в МЗС Олег Озеров заявив, що, на його думку, молдовська сторона не надала доказів того, що дрон був російським. Посол також стверджував, що немає доказів навмисного порушення.

"Немає підстав висувати звинувачення, бо немає доказів. Немає фактів, які підтверджували б це. Немає дрона, фото чи відеоматеріалів", — додав він.

