Україна
Молдова готує новий план повернення Придністров'я

Молдова готує новий план повернення Придністров'я

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 17:33
Оновлено: 17:16
План реінтеграції Придністров'я: Молдова говорить з ЄС і США
Пам'ятник Леніну перед Верховною радою невизнаного ПМР. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Уряд Молдови розпочав розробку нового плану реінтеграції Придністровського регіону, ведучи консультації з Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Цей крок став відповіддю на припинення переговорів у старому форматі "5+2", який влада Молдови вважає застарілим.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олександр Мунтяну під час візиту до Брюсселя, повідомляють молдовські ЗМІ.

Читайте також:

Реінтеграція Придністров’я

Прем'єр-міністр Молдови Олександр Мунтяну заявив, що уряд країни зараз активно обговорює нову стратегію повернення Придністров'я з ключовими західними партнерами. Ці консультації з європейськими та американськими партнерами є частиною пошуку альтернативного рішення для врегулювання затяжного конфлікту. Розробка плану відбувається після того, як діалог у форматі "5+2" було припинено після вторгнення Росії в Україну.

"Ми зараз обговорюємо план реінтеграції Придністровського регіону з нашими європейськими та американськими партнерами. Поки не можу надати деталі, але такий план обговорюється", — сказав Мунтяну.

Глава уряду наголосив, що оприлюднювати подробиці нового плану зарано. Формат "5+2", у якому Росія, Україна та ОБСЄ були посередниками, а ЄС та США — спостерігачами, вважається застарілим і був перерваний. Влада Кишинева раніше також розглядала можливість приєднання до Євросоюзу спочатку лише з територією, яку контролює Молдова, а вже потім шукати рішення для реінтеграції лівобережжя Дністра. Початок розробки нового плану може свідчити про активний пошук шляхів для возз'єднання.

Нагадаємо, ми повідомляли, що посол України Паун Роговей питання Придністров’я треба вирішувати без РФ. Також ми писали, що невизнана ПМР може залишитися без газу взимку.

Одеса Молдова Україна Одеська область Придністров'я Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
