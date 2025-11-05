Молдова вирішить питання Придністров’я до вступу в ЄС

Адміністративна будівля в центрі Кишинева. Фото: Новини.LIVE

Єврокомісар Марта Кос заявила, що питання Придністров’я буде врегульоване до вступу Молдови до Європейського Союзу. Вона наголосила, що цей регіон не перешкоджає євроінтеграції країни. Єврокомісія підтримує цілісність РМ та готова допомагати уряду Кишинева у подоланні викликів.

Шлях до Європейського союзу

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос підтвердила, що Єврокомісія поважає територіальну цілісність Молдови та співпрацює з її новим урядом задля пошуку рішення щодо Придністров’я. За її словами, компроміс буде знайдено до моменту вступу країни в ЄС. Вона відзначила прогрес у відносинах між Кишиневом і регіоном, зокрема початок ретрансляції державних каналів на лівому березі Дністра. Кос також наголосила, що Придністров’я зможе скористатися європейськими фондами — у межах Програми економічного зростання Молдови, яка передбачає фінансування в 1,9 млрд євро.

За оцінкою Єврокомісії від 4 листопада, Молдова стала країною, що продемонструвала найбільший прогрес у євроінтеграції за останній рік. Попри гібридні загрози та спроби дестабілізації, вона продовжує реформи та зміцнює співпрацю з ЄС. Марта Кос додала, що при нинішніх темпах реформ вступ Молдови до Євросоюзу разом з Україною до 2028 року є цілком реалістичною метою.

