Україна
Головна Одеса Молдова не пропускає авто з України без цього папірця — деталі

Молдова не пропускає авто з України без цього папірця — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 12:41
Оновлено: 13:23
Нові правила в'їзду на авто в Молдову – обов'язковий техогляд
Прикордонник перевіряє документи у водія. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

На кордоні з Молдовою запроваджено нові правила для українських водіїв. Тепер для в’їзду на територію країни обов’язково вимагається наявність сертифіката технічного огляду. У разі його відсутності автомобіль можуть розвернути назад, навіть якщо всі інші необхідні документи є в наявності та в порядку.

Про те, які документи стали обов’язковими для перетину молдовського кордону, детально інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Сертифікат технічного стану для в'їзду в Молдову

Українські громадяни все частіше стикаються з труднощами при перетині молдовського кордону. Причиною цьому є нещодавно введені жорсткіші вимоги. Відтепер без сертифіката, що підтверджує технічний стан автомобіля, в'їзд до країни фактично заборонено.

Цей документ засвідчує, що транспортний засіб є справним і цілком безпечним для дорожнього руху. Отримати його можливо лише після проходження перевірки на сертифікованій СТО (станції техобслуговування). Важливо, що нові правила стосуються всіх видів транспорту: від легкових автомобілів до автобусів і вантажівок.

Перелік документів, необхідних для в'їзду в Молдову

Окрім обов'язкового сертифіката техогляду, водіям необхідно мати при собі повний пакет документів:

  • закордонний паспорт; 
  • водійське посвідчення; 
  • технічний паспорт на авто; 
  • міжнародний поліс автоцивілки ("Зелена карта"); 
  • оплачений дорожній збір — так звана "молдовська віньєтка".

Що заборонено провозити через кордон

Також продовжують діяти суворі митні обмеження. Категорично заборонено провозити через кордон: зброю, наркотичні речовини, вибухівку, хімікати, продукти харчування без належної упаковки, а також рослини та ґрунт. Крім того, великі суми готівки підлягають обов'язковому декларуванню.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Румунія вводить нові правила перетину кордону для українських водіїв. Також ми писали, що Румунія продовжила тимчасові обмеження руху на одному із КПП з Україною. 

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
