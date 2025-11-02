Новые правила въезда на авто в Молдову - обязательный техосмотр

Пограничник проверяет документы у водителя. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

На границе с Молдовой введены новые правила для украинских водителей. Теперь для въезда на территорию страны обязательно требуется наличие сертификата технического осмотра. В случае его отсутствия автомобиль могут развернуть назад, даже если все остальные необходимые документы есть в наличии и в порядке.

О том, какие документы стали обязательными для пересечения молдавской границы, подробно информируют Новини.LIVE.

Сертификат технического состояния для въезда в Молдову

Украинские граждане все чаще сталкиваются с трудностями при пересечении молдавской границы. Причиной этому являются недавно введенные более жесткие требования. Отныне без сертификата, подтверждающего техническое состояние автомобиля, въезд в страну фактически запрещен.

Этот документ удостоверяет, что транспортное средство является исправным и полностью безопасным для дорожного движения. Получить его возможно только после прохождения проверки на сертифицированной СТО (станции техобслуживания). Важно, что новые правила касаются всех видов транспорта: от легковых автомобилей до автобусов и грузовиков.

Перечень документов, необходимых для въезда в Молдову

Кроме обязательного сертификата техосмотра, водителям необходимо иметь при себе полный пакет документов:

загранпаспорт;

водительское удостоверение;

технический паспорт на авто;

международный полис автогражданки ("Зеленая карта");

оплаченный дорожный сбор — так называемая "молдавская виньетка".

Что запрещено провозить через границу

Также продолжают действовать строгие таможенные ограничения. Категорически запрещено провозить через границу: оружие, наркотические вещества, взрывчатку, химикаты, продукты питания без надлежащей упаковки, а также растения и почву. Кроме того, крупные суммы наличности подлежат обязательному декларированию.

Напомним, мы сообщали о том, что Румыния вводит новые правила пересечения границы для украинских водителей. Также мы писали, что Румыния продлила временные ограничения движения на одном из КПП с Украиной.