Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Молдова не пропускает авто из Украины без этой бумажки — детали

Молдова не пропускает авто из Украины без этой бумажки — детали

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 12:41
обновлено: 13:23
Новые правила въезда на авто в Молдову - обязательный техосмотр
Пограничник проверяет документы у водителя. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

На границе с Молдовой введены новые правила для украинских водителей. Теперь для въезда на территорию страны обязательно требуется наличие сертификата технического осмотра. В случае его отсутствия автомобиль могут развернуть назад, даже если все остальные необходимые документы есть в наличии и в порядке.

О том, какие документы стали обязательными для пересечения молдавской границы, подробно информируют Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сертификат технического состояния для въезда в Молдову

Украинские граждане все чаще сталкиваются с трудностями при пересечении молдавской границы. Причиной этому являются недавно введенные более жесткие требования. Отныне без сертификата, подтверждающего техническое состояние автомобиля, въезд в страну фактически запрещен.

Этот документ удостоверяет, что транспортное средство является исправным и полностью безопасным для дорожного движения. Получить его возможно только после прохождения проверки на сертифицированной СТО (станции техобслуживания). Важно, что новые правила касаются всех видов транспорта: от легковых автомобилей до автобусов и грузовиков.

Перечень документов, необходимых для въезда в Молдову

Кроме обязательного сертификата техосмотра, водителям необходимо иметь при себе полный пакет документов:

  • загранпаспорт;
  • водительское удостоверение;
  • технический паспорт на авто;
  • международный полис автогражданки ("Зеленая карта");
  • оплаченный дорожный сбор — так называемая "молдавская виньетка".

Что запрещено провозить через границу

Также продолжают действовать строгие таможенные ограничения. Категорически запрещено провозить через границу: оружие, наркотические вещества, взрывчатку, химикаты, продукты питания без надлежащей упаковки, а также растения и почву. Кроме того, крупные суммы наличности подлежат обязательному декларированию.

Напомним, мы сообщали о том, что Румыния вводит новые правила пересечения границы для украинских водителей. Также мы писали, что Румыния продлила временные ограничения движения на одном из КПП с Украиной.

Одесса Молдова КПП авто Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации