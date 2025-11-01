Новые правила въезда на авто в Румынию - нужен техосмотр

Пограничник проверяет документ. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Украинцам, которые планируют поездку в Румынию на собственном автомобиле, следует учесть обновленные правила пересечения границы. Теперь обязательным условием для въезда является наличие сертификата технического осмотра транспортного средства. Если этого документа нет, румынские пограничники могут отказать во въезде, даже при наличии всех других необходимых бумаг.

Какие именно документы теперь являются обязательными на румынской границе — информируют Новини.LIVE.

Документ об исправности автомобиля

Румыния ввела для водителей, въезжающих из Украины, новое ключевое требование. На пограничном контроле необходимо предъявить сертификат техосмотра, который служит доказательством технической исправности авто. Этот документ выдается исключительно после надлежащей проверки машины на сертифицированной станции техобслуживания (СТО).

В сертификате должно быть официально засвидетельствовано, что транспортное средство соответствует всем техническим и экологическим нормам, а также является безопасным для движения. Отсутствие такой бумаги может стать причиной для запрета въезда в страну.

Кроме сертификата техосмотра, водителям необходимо иметь с собой:

биометрический паспорт или действующую визу;

документы на автомобиль (техпаспорт);

медицинское страхование ("Зеленая карта");

доказательство цели путешествия (например, бронирование отеля или приглашение);

военно-учетный документ (касается мужчин в возрасте 18-60 лет);

доверенность, если водитель не является владельцем авто.

Таможенные ограничения и запреты

На границе также действуют строгие таможенные ограничения. В Румынию запрещено ввозить оружие, наркотики, взрывчатые и токсичные вещества. Существуют также ограничения на продукты животного происхождения (мясо, молоко, сыр, мед). Нельзя перевозить диких животных, пиратские товары и предметы, имеющие культурную ценность, без наличия специального разрешения.

Наличные средства в сумме более 10 000 евро подлежат обязательному декларированию. Перевозка домашних любимцев разрешена только при условии наличия ветеринарного паспорта, микрочипа и необходимых прививок. Кроме того, лекарственные средства, содержащие наркотические компоненты, также необходимо декларировать.

