Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нові правила для водіїв — Румунія вимагає один папірець

Нові правила для водіїв — Румунія вимагає один папірець

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 14:15
Оновлено: 13:38
Нові правила в'їзду на авто в Румунію – потрібен техогляд
Прикордонник перевіряє документ. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Українцям, які планують поїздку до Румунії власним автомобілем, слід врахувати оновлені правила перетину кордону. Тепер обов’язковою умовою для в'їзду є наявність сертифіката технічного огляду транспортного засобу. Якщо цього документа немає, румунські прикордонники можуть відмовити у в’їзді, навіть за наявності всіх інших необхідних паперів.

Які саме документи тепер є обов'язковими на румунському кордоні — інформують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Документ про справність автомобіля

Румунія запровадила для водіїв, які в’їжджають з України, нову ключову вимогу. На прикордонному контролі необхідно пред’явити сертифікат техогляду, який слугує доказом технічної справності авто. Цей документ видається виключно після належної перевірки машини на сертифікованій станції техобслуговування (СТО).

У сертифікаті має бути офіційно засвідчено, що транспортний засіб відповідає всім технічним та екологічним нормам, а також є безпечним для руху. Відсутність такого паперу може стати причиною для заборони в’їзду до країни.

Окрім сертифіката техогляду, водіям необхідно мати з собою:

  • біометричний паспорт або чинну візу;
  • документи на автомобіль (техпаспорт);
  • медичне страхування ("Зелена карта");
  • доказ мети подорожі (наприклад, бронювання готелю або запрошення);
  • військово-обліковий документ (стосується чоловіків віком 18–60 років);
  • довіреність, якщо водій не є власником авто.

Митні обмеження та заборони

На кордоні також діють суворі митні обмеження. До Румунії заборонено ввозити зброю, наркотики, вибухові та токсичні речовини. Існують також обмеження на продукти тваринного походження (м’ясо, молоко, сир, мед). Не можна перевозити диких тварин, піратські товари та предмети, що мають культурну цінність, без наявності спеціального дозволу.

Готівкові кошти у сумі понад 10 000 євро підлягають обов'язковому декларуванню. Перевезення домашніх улюбленців дозволене лише за умови наявності ветеринарного паспорта, мікрочіпа та необхідних щеплень. Крім того, лікарські засоби, що містять наркотичні компоненти, також необхідно декларувати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні оновили вимоги до паспортів для виїзду за кордон. Також ми писали, народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок попередив про серйозні проблеми через виїзд молоді з України.

Одеса кордон КПП Румунія Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації