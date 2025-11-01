Нові правила в'їзду на авто в Румунію – потрібен техогляд

Прикордонник перевіряє документ. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Українцям, які планують поїздку до Румунії власним автомобілем, слід врахувати оновлені правила перетину кордону. Тепер обов’язковою умовою для в'їзду є наявність сертифіката технічного огляду транспортного засобу. Якщо цього документа немає, румунські прикордонники можуть відмовити у в’їзді, навіть за наявності всіх інших необхідних паперів.

Які саме документи тепер є обов'язковими на румунському кордоні — інформують Новини.LIVE.

Документ про справність автомобіля

Румунія запровадила для водіїв, які в’їжджають з України, нову ключову вимогу. На прикордонному контролі необхідно пред’явити сертифікат техогляду, який слугує доказом технічної справності авто. Цей документ видається виключно після належної перевірки машини на сертифікованій станції техобслуговування (СТО).

У сертифікаті має бути офіційно засвідчено, що транспортний засіб відповідає всім технічним та екологічним нормам, а також є безпечним для руху. Відсутність такого паперу може стати причиною для заборони в’їзду до країни.

Окрім сертифіката техогляду, водіям необхідно мати з собою:

біометричний паспорт або чинну візу;

документи на автомобіль (техпаспорт);

медичне страхування ("Зелена карта");

доказ мети подорожі (наприклад, бронювання готелю або запрошення);

військово-обліковий документ (стосується чоловіків віком 18–60 років);

довіреність, якщо водій не є власником авто.

Митні обмеження та заборони

На кордоні також діють суворі митні обмеження. До Румунії заборонено ввозити зброю, наркотики, вибухові та токсичні речовини. Існують також обмеження на продукти тваринного походження (м’ясо, молоко, сир, мед). Не можна перевозити диких тварин, піратські товари та предмети, що мають культурну цінність, без наявності спеціального дозволу.

Готівкові кошти у сумі понад 10 000 євро підлягають обов'язковому декларуванню. Перевезення домашніх улюбленців дозволене лише за умови наявності ветеринарного паспорта, мікрочіпа та необхідних щеплень. Крім того, лікарські засоби, що містять наркотичні компоненти, також необхідно декларувати.

