Главная Одесса Вопрос с Приднестровьем решится до вступления РМ в ЕС

Вопрос с Приднестровьем решится до вступления РМ в ЕС

Дата публикации 5 ноября 2025 12:33
обновлено: 12:53
Молдова решит вопрос Приднестровья до вступления в ЕС
Административное здание в центре Кишинева. Фото: Новини.LIVE

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что вопрос Приднестровья будет урегулирован до вступления Молдовы в Европейский Союз. Она подчеркнула, что этот регион не препятствует евроинтеграции страны. Еврокомиссия поддерживает целостность РМ и готова помогать правительству Кишинева в преодолении вызовов.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Читайте также:

Путь в Европейский союз

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что Еврокомиссия уважает территориальную целостность Молдовы и сотрудничает с ее новым правительством для поиска решения по Приднестровью. По ее словам, компромисс будет найден до момента вступления страны в ЕС. Она отметила прогресс в отношениях между Кишиневом и регионом, в частности начало ретрансляции государственных каналов на левом берегу Днестра. Кос также подчеркнула, что Приднестровье сможет воспользоваться европейскими фондами — в рамках Программы экономического роста Молдовы, которая предусматривает финансирование в 1,9 млрд евро.

По оценке Еврокомиссии от 4 ноября, Молдова стала страной, продемонстрировавшей наибольший прогресс в евроинтеграции за последний год. Несмотря на гибридные угрозы и попытки дестабилизации, она продолжает реформы и укрепляет сотрудничество с ЕС. Марта Кос добавила, что при нынешних темпах реформ вступление Молдовы в Евросоюз вместе с Украиной до 2028 года является вполне реалистичной целью.

Напомним, мы сообщали, что Еврокомиссия оценила шансы Украины и Молдовы на вступление в Евросоюз. Также мы писали, что Приднестровье может снова остаться без газа этой зимой.

