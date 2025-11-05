Молдова решит вопрос Приднестровья до вступления в ЕС

Административное здание в центре Кишинева. Фото: Новини.LIVE

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что вопрос Приднестровья будет урегулирован до вступления Молдовы в Европейский Союз. Она подчеркнула, что этот регион не препятствует евроинтеграции страны. Еврокомиссия поддерживает целостность РМ и готова помогать правительству Кишинева в преодолении вызовов.

Путь в Европейский союз

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что Еврокомиссия уважает территориальную целостность Молдовы и сотрудничает с ее новым правительством для поиска решения по Приднестровью. По ее словам, компромисс будет найден до момента вступления страны в ЕС. Она отметила прогресс в отношениях между Кишиневом и регионом, в частности начало ретрансляции государственных каналов на левом берегу Днестра. Кос также подчеркнула, что Приднестровье сможет воспользоваться европейскими фондами — в рамках Программы экономического роста Молдовы, которая предусматривает финансирование в 1,9 млрд евро.

По оценке Еврокомиссии от 4 ноября, Молдова стала страной, продемонстрировавшей наибольший прогресс в евроинтеграции за последний год. Несмотря на гибридные угрозы и попытки дестабилизации, она продолжает реформы и укрепляет сотрудничество с ЕС. Марта Кос добавила, что при нынешних темпах реформ вступление Молдовы в Евросоюз вместе с Украиной до 2028 года является вполне реалистичной целью.

