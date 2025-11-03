Газовый кризис в Приднестровье: Россия предупреждает о новых проблемах

Люди возле памятника Суворову в Тирасполе. Фото иллюстративное: Радио Свобода

Российский дипломат Олег Озеров заявил, что этой зимой Приднестровье может снова столкнуться с дефицитом газа. После временной стабилизации ситуации осенью поставки топлива остаются неустойчивыми. Европейский Союз готовит новые санкции против Москвы, что может еще больше осложнить энергоснабжение региона.

Об этом посол России в Молдове Олег Озеров заявил российским СМИ.

Проблемы с газом

Посол России в Молдове Олег Озеров заявил, что ситуация с поставками газа в Приднестровье может ухудшиться с наступлением холодов. По его словам, зимой резко возрастает потребление топлива для отопления жилья, промышленных объектов и производства электроэнергии.

"К зиме ситуация может снова усложниться, ведь нужно больше газа для отопления. Это потребует увеличения объемов поставок", — сказал он.

В октябре риск энергетического кризиса в Приднестровье временно устранили: компания "Молдовагаз" сообщила, что левый берег Днестра получает до трех миллионов кубометров газа в сутки. Это позволило возобновить подачу горячей воды и начать отопительный сезон. В то же время поставки остаются нестабильными, отметил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан. По его словам, объемы колеблются от 1,5 до 3 миллионов кубометров в сутки. Если платежи от "Тираспольтрансгаза" будут поступать регулярно, перебоев не будет.

Москва обвиняет Украину в прекращении транзита газа в Приднестровье в конце 2024 года. Однако эксперты напоминают, что Россия могла бы поставлять топливо через Трансбалканский газопровод, однако "Газпром" этого не делает из-за спора с Кишиневом по долгу более 700 миллионов долларов.

Кризис в Приднестровье

В начале января в Приднестровье вспыхнул серьезный газовый кризис. Из-за прекращения поставок российского газа регион остался без отопления, а большинство промышленных предприятий остановили работу. Власти ввели режим экономии и призвали жителей сократить потребление электроэнергии. Теплоснабжение жителям непризнанного Приднестровья вернули только в марте. Причиной стала остановка транзита через Украину после завершения действия соглашения с "Газпромом", а также спор между Молдовой и российской компанией по долгу, который Москва оценивает в более 700 миллионов долларов.

