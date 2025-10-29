Более тысячи российских военных находятся в Приднестровье

Российские военные едут на технике. Фото иллюстративное: росСМИ

В непризнанном Приднестровье находятся российские военные, их численность достаточно высока. Регион нуждается в демилитаризации и переформатировании так называемой "миротворческой миссии" в гражданскую под контролем международных организаций.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Молдове Паун Роговей.

Россияне в Приднестровье

В самопровозглашенном Приднестровье сейчас дислоцируется более тысячи российских военных, которые входят в состав так называемой Оперативной группы российских войск (ОГРВ). По словам посла, именно из этой группы формируют и так называемую "миротворческую миссию", в которую входят представители незаконных вооруженных формирований Приднестровья. Дипломат подчеркнул, что такая миссия должна быть переформатирована в гражданскую под руководством ООН или ОБСЕ.

"Кроме того, эта Оперативная группа российских войск является источником для формирования так называемой "миротворческой миссии", в которую входят и подразделения, называющие себя "вооруженными силами Приднестровья". По нашему мнению, это — незаконные вооруженные формирования", — отметил посол.

Посол также отметил, что важной частью демилитаризации является утилизация боеприпасов, которые хранятся еще с советских времен на складах в селе Колбасна.

"Их не обязательно вывозить. Это боеприпасы 1950-1960-х годов, которые можно уничтожить на месте, установив специальный завод", — пояснил Роговей.

