Российские военные в непризнанной ПМР — известно количество

Российские военные в непризнанной ПМР — известно количество

Дата публикации 29 октября 2025 13:10
обновлено: 13:28
Более тысячи российских военных находятся в Приднестровье
Российские военные едут на технике. Фото иллюстративное: росСМИ

В непризнанном Приднестровье находятся российские военные, их численность достаточно высока. Регион нуждается в демилитаризации и переформатировании так называемой "миротворческой миссии" в гражданскую под контролем международных организаций.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Молдове Паун Роговей.

Россияне в Приднестровье

В самопровозглашенном Приднестровье сейчас дислоцируется более тысячи российских военных, которые входят в состав так называемой Оперативной группы российских войск (ОГРВ). По словам посла, именно из этой группы формируют и так называемую "миротворческую миссию", в которую входят представители незаконных вооруженных формирований Приднестровья. Дипломат подчеркнул, что такая миссия должна быть переформатирована в гражданскую под руководством ООН или ОБСЕ.

"Кроме того, эта Оперативная группа российских войск является источником для формирования так называемой "миротворческой миссии", в которую входят и подразделения, называющие себя "вооруженными силами Приднестровья". По нашему мнению, это — незаконные вооруженные формирования", — отметил посол.

Посол также отметил, что важной частью демилитаризации является утилизация боеприпасов, которые хранятся еще с советских времен на складах в селе Колбасна.

"Их не обязательно вывозить. Это боеприпасы 1950-1960-х годов, которые можно уничтожить на месте, установив специальный завод", — пояснил Роговей.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты теряют контроль над так называемым Приднестровьем. Также мы писали, что ЕС продлил санкции против руководителей непризнанной республики Молдовы.

Одесса Молдова Одесская область оккупанты Приднестровье Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
