Санкции против руководства ПМР — включающие

Дата публикации 28 октября 2025 14:31
обновлено: 14:23
ЕС продлил санкции против лидеров Приднестровья до 2026 года
Люди на улицах Тирасполя. Фото: Новини.LIVE

Европейский союз продлил санкции против лидеров непризнанного Приднестровского региона, который граничит с Одесской областью. Ограничения будут оставаться в силе до октября 2026 года. Под действие санкций попали представители так называемой администрации, включая нынешнего и бывшего руководителей региона.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Санкции ЕС

Решение о продлении санкций принято Советом ЕС на основании "установления ситуации, когда лидеры Приднестровья продолжают подрывать стабильность Молдовы и не способствуют мирному урегулированию". Список включает 16 человек из администрации Приднестровского региона (Тирасполя). Среди них - тираспольский лидер Вадим Красносельский, бывший руководитель Игорь Смирнов, а также "министры" и руководители силовых структур.

В соответствии с решениями ЕС, всем фигурантам списка запрещен въезд и транзит через территорию государств-членов Европейского союза. Мотивы продления санкций связаны с тем, что Приднестровскому региону официально не признан статус, он фактически параллельная структура, и ЕС намерен сдерживать влияние, которое ему может оказывать Россия.

Напомним, мы сообщали, что Трамп готовит новый пакет санкций против РФ, в случае если Кремль откажется завершить войну. Также мы писали, что Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подвел итоги дипломатической недели.

Одесса Молдова Одесская область Приднестровье Новости Одессы
