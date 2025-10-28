ЄС продовжив санкції проти лідерів Придністров’я до 2026 року

Люди на вулицях Тирасполя. Фото: Новини.LIVE

Європейський союз подовжив санкції проти лідерів невизнаного Придністровського регіону, який межує з Одещиною. Обмеження залишатимуться чинними до жовтня 2026 року. Під дію санкцій потрапили представники так званої адміністрації, включно з нинішнім і колишнім керівниками регіону.

Про це повідомляють молдавські ЗМІ.

Санкції ЄС

Рішення щодо продовження санкцій ухвалено Радою ЄС на підставі "установлення ситуації, коли лідери Придністров’я продовжують підривати стабільність Молдови та не сприяють мирному врегулюванню". Список включає 16 осіб із адміністрації Придністровського регіону (Тирасполя). Серед них — тираспольський лідер Вадим Красносельський, колишній керівник Ігор Смірнов, а також "міністри" й керівники силових структур.

Відповідно до рішень ЄС, усім фігурантам списку заборонено в’їзд і транзит через територію держав-членів Європейського союзу. Мотиви продовження санкцій пов’язані з тим, що Придністровському регіону офіційно не визнано статусу, він фактично паралельна структура, і ЄС має намір стримувати вплив, який йому може надавати Росія.

