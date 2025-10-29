Видео
Україна
Россия теряет контроль над Приднестровьем

Россия теряет контроль над Приднестровьем

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 10:45
обновлено: 11:22
Приднестровье начинает интеграцию в Молдову
Машины на улице в Приднестровье. Фото иллюстративное: УНИАН

Влияние России на Приднестровье ослабевает, а регион постепенно интегрируется в правовое и экономическое поле Молдовы. Изменения происходят прежде всего в социально-экономической сфере, тогда как политическое сближение требует демилитаризации и вывода российских войск.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Молдове Паун Роговей.

Читайте также:

Влияние РФ на Приднестровье

Посол отмечает, что влияние Москвы на левобережье Днестра уменьшается. Процесс реинтеграции Приднестровья уже начался, прежде всего в социально-экономической сфере. По его словам, хотя часть пророссийского населения все еще поддерживает российские нарративы, заметны определенные положительные сдвиги, в частности в этнических украинских селах.

"Очевидный прогресс наблюдается и в вопросе реинтеграции Приднестровья. Во время войны с Россией существовали опасения относительно возможных ударов из региона, но этой опасности удалось избежать благодаря активной работе украинской дипломатии", — отметил Роговей.

В то же время интеграция региона невозможна, если не уничтожить все российское. Только после этого Приднестровье сможет полноценно войти в состав Молдовы и стабильно функционировать в правовом поле.

"Полная реинтеграция возможна только после демилитаризации — разоружения и вывода российских войск", — подытожил дипломат.

Напомним, мы сообщали, что ЕС продлил санкции против руководства Приднестровья. Также мы писали, что в Молдове заявили, что энергетическая безопасность их страны зависит от защиты Одесской области.

Одесса Молдова Одесская область Приднестровье оккупация
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
