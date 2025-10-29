Відео
Росія втрачає контроль над Придністров'ям

Росія втрачає контроль над Придністров'ям

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 10:45
Оновлено: 11:22
Придністров’я починає інтеграцію в Молдову
Машини на вулиці у Придністров'ї. Фото ілюстративне: УНІАН

Вплив Росії на Придністров’я слабшає, а регіон поступово інтегрується у правове та економічне поле Молдови. Зміни відбуваються насамперед у соціально-економічній сфері, тоді як політичне зближення потребує демілітаризації та виведення російських військ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Молдові Паун Роговей.

Читайте також:

Вплив РФ на Придністров’я

Посол зазначає, що вплив Москви на лівобережжя Дністра зменшується. Процес реінтеграції Придністров’я вже почався, насамперед у соціально-економічній сфері. За його словами, хоча частина проросійського населення все ще підтримує російські наративи, помітні певні позитивні зрушення, зокрема в етнічних українських селах.

"Очевидний прогрес спостерігається і в питанні реінтеграції Придністров’я. Під час війни з Росією існували побоювання щодо можливих ударів з регіону, але цієї небезпеки вдалося уникнути завдяки активній роботі української дипломатії", – зазначив Роговей.

Водночас інтеграція регіону неможлива, якщо не знищити усе російське. Лише після цього Придністров’я зможе повноцінно увійти до складу Молдови та стабільно функціонувати у правовому полі.

"Повна реінтеграція можлива лише після демілітаризації — роззброєння та виведення російських військ", — підсумував дипломат.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ЄС продовжив санкції проти керівництва Придністров'я. Також ми писали, що у Молдові заявили, що енергетична безпека їхньої країни залежить від захисту Одещини.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
