Понад тисяча російських військових перебувають у Придністров’ї

Російські військові їдуть на техніці. Фото ілюстративрне: росЗМІ

У невизнаному Придністров’ї перебувають російські військові, їхня чисельність досить висока. Регіон потребує демілітаризації та переформатування так званої "миротворчої місії" у цивільну під контролем міжнародних організацій.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Молдові Паун Роговей.

Реклама

Читайте також:

Росіяни у Придністров’ї

У самопроголошеному Придністров’ї нині дислокується понад тисяча російських військових, які входять до складу так званої Оперативної групи російських військ (ОГРВ). За словами посла, саме з цієї групи формують і так звану "миротворчу місію", до якої входять представники незаконних збройних формувань Придністров’я. Дипломат наголосив, що така місія має бути переформатована у цивільну під керівництвом ООН або ОБСЄ.

"Крім того, ця Оперативна група російських військ є джерелом для формування так званої "миротворчої місії", до якої входять і підрозділи, що називають себе "збройними силами Придністров’я". На нашу думку, це — незаконні збройні формування", — зазначив посол.

Посол також зазначив, що важливою частиною демілітаризації є утилізація боєприпасів, які зберігаються ще з радянських часів на складах у селі Колбасна.

"Їх не обов’язково вивозити. Це боєприпаси 1950-1960-х років, які можна знищити на місці, встановивши спеціальний завод", — пояснив Роговей.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти втрачають контроль над так званим Придністров'ям. Також ми писали, що ЄС продовжила санкції проти керівників невизнаної республіки Молдови.