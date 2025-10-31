Россия завозила оружие в Приднестровье через Украину

Вагоны на железной дороге. Фото иллюстративное: росСМИ

Еще более десяти лет назад через территорию Украины в Приднестровье попадали эшелоны с оружием. Эти поставки свидетельствуют, что Россия заранее готовилась к войне в регионе и пользовалась отсутствием должного контроля над транзитом военных грузов.

Об этом в интервью protv.md рассказал бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару.

Оружие для Приднестровья

Анатол Шалару заявил, что примерно в 2011 году, когда у власти был Виктор Янукович, Россия завезла в Приднестровье пять железнодорожных эшелонов, возможно с оружием. Они беспрепятственно прошли по территории Украины и прибыли на левый берег Днестра без всякой регистрации со стороны украинских органов.

"Я пытался выяснить в Киеве, что именно перевозили, но ответа так и не получил. Один эшелон может включать 60-70 вагонов. Вероятно, это было вооружение, потому что украинцы говорили, что имели приказ от Януковича пропустить поезда без проверки", — сказал Шалару.

Он добавил, что часть поставок проходила также через порт Одессы в Тирасполь. По словам экс-министра, даже в самом Приднестровье сейчас могут не знать, что именно хранится на складах в Ковбасне. Шалару подчеркнул, что российские войска до сих пор остаются главным препятствием для евроинтеграции Молдовы. По его мнению, вывести их возможно, если страна перекроет финансирование и поставки топлива оккупационным подразделениям.

