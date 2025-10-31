Відео
Україна
Головна Одеса РФ готувала ПМР до ​​війни — через Україну йшли військові ешелони

РФ готувала ПМР до ​​війни — через Україну йшли військові ешелони

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 10:25
Оновлено: 10:46
Росія завозила зброю в Придністров’я через Україну
Вагони на залізниці. Фото ілюстративне: росЗМІ

Ще понад десять років тому через територію України до Придністров’я потрапляли ешелони зі зброєю. Ці поставки свідчать, що Росія заздалегідь готувалася до війни в регіоні й користувалася відсутністю належного контролю над транзитом військових вантажів.

Про це в інтерв'ю protv.md розповів колишній міністр оборони Молдови Анатол Шалару.

Читайте також:

Зброя для Придністров’я

Анатол Шалару заявив, що приблизно у 2011 році, коли при владі був Віктор Янукович, Росія завезла до Придністров’я п’ять залізничних ешелонів, можливо, зі зброєю. Вони безперешкодно пройшли територією України й прибули на лівий берег Дністра без жодної реєстрації з боку українських органів.

"Я намагався з’ясувати в Києві, що саме перевозили, але відповіді так і не отримав. Один ешелон може включати 60–70 вагонів. Ймовірно, це було озброєння, бо українці казали, що мали наказ від Януковича пропустити потяги без перевірки", — сказав Шалару.

Він додав, що частина поставок проходила також через порт Одеси до Тирасполя. За словами ексміністра, навіть у самому Придністров’ї нині можуть не знати, що саме зберігається на складах у Ковбасні. Шалару наголосив, що російські війська досі залишаються головною перешкодою для євроінтеграції Молдови. На його думку, вивести їх можливо, якщо країна перекриє фінансування та постачання пального окупаційним підрозділам.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки російських військових перебувають на території невизнаного Придністров'я. Також ми писали, що Росія втрачає контроль над Придністров'ям.

Одеса Молдова зброя Одеська область Придністров'я Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
