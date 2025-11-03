Газова криза в Придністров’ї: Росія попереджає про нові проблеми

Люди біля пам'ятника Суворову у Тирасполі. Фото ілюстративне: Радіо Свобода

Російський дипломат Олег Озеров заявив, що цієї зими Придністров’я може знову зіткнутися з дефіцитом газу. Після тимчасової стабілізації ситуації восени постачання палива залишається нестійким. Європейський Союз готує нові санкції проти Москви, що може ще більше ускладнити енергопостачання регіону.

Про це посол Росії у Молдові Олег Озеров заявив російським ЗМІ.

Проблеми з газом

Посол Росії в Молдові Олег Озеров заявив, що ситуація з постачанням газу в Придністров’я може погіршитися з настанням холодів. За його словами, узимку різко зростає споживання палива для опалення житла, промислових об’єктів та виробництва електроенергії.

"До зими ситуація може знову ускладнитися, адже потрібно більше газу для опалення. Це потребуватиме збільшення обсягів постачання", — сказав він.

У жовтні ризик енергетичної кризи в Придністров’ї тимчасово усунули: компанія "Молдовагаз" повідомила, що лівий берег Дністра отримує до трьох мільйонів кубометрів газу на добу. Це дозволило відновити подачу гарячої води та розпочати опалювальний сезон. Водночас постачання залишаються нестабільними, зазначив голова "Молдовагаз" Вадим Чебан. За його словами, обсяги коливаються від 1,5 до 3 мільйонів кубометрів на добу. Якщо платежі від "Тираспольтрансгазу" надходитимуть регулярно, перебоїв не буде.

Москва звинувачує Україну у припиненні транзиту газу до Придністров’я наприкінці 2024 року. Проте експерти нагадують, що Росія могла б постачати паливо через Трансбалканський газопровід, однак "Газпром" цього не робить через суперечку з Кишиневом щодо боргу понад 700 мільйонів доларів.

Криза у Придністров’ї

На початку січня у Придністров’ї спалахнула серйозна газова криза. Через припинення постачання російського газу регіон залишився без опалення, а більшість промислових підприємств зупинили роботу. Влада запровадила режим економії та закликала мешканців скоротити споживання електроенергії. Теплопостачання жителям невизнаного Придністров'я повернули аж в березні. Причиною стала зупинка транзиту через Україну після завершення дії угоди з "Газпромом", а також суперечка між Молдовою і російською компанією щодо боргу, який Москва оцінює у понад 700 мільйонів доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія готувала Придністров'я до війни та завозила через Україну військові ешелони. Також ми писали, що РФ втрачає контроль над Придністров'ям.