Україна
Питання Придністров'я треба вирішувати без РФ — посол України

Питання Придністров’я треба вирішувати без РФ — посол України

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 10:47
Оновлено: 10:51
Паун Роговей: формат «5+2» вичерпав себе, час для демілітаризації
Герб невизнаного Придністров'я. Фото ілюстративне: depositphotos

Посол України Паун Роговей заявив, що переговорний формат "5+2" щодо Придністров’я більше не працює. За його словами, врегулювання можливе лише за участі Європейського Союзу, але без Росії. Дипломат наголосив, що першим кроком до стабільності має стати повна демілітаризація регіону.

Про це повідомляють молдавські ЗМІ.

Читайте також:

Переговори щодо Придністров’я

Посол України в Молдові Паун Роговей у коментарі для Radio Moldova підкреслив, що будь-яка територія, не контрольована урядом, становить ризик. Однак зауважив, що його не варто перебільшувати.

"Кишинів добре підготовлений, а Україна поруч", — зазначив дипломат.

Роговей пояснив, що формат "5+2", створений у 2005 році для врегулювання придністровського конфлікту, більше не виконує своєї ролі. У ньому беруть участь Молдова, Придністров’я, Росія, Україна та ОБСЄ, а ЄС і США мають статус спостерігачів. За словами дипломата, цей механізм фактично заблокований через агресивну позицію Росії.

"Ми вважаємо, що формат "5+2" вичерпав себе. Європейський Союз може відіграти ключову роль у подальшому врегулюванні — цілком можливо без участі Російської Федерації", — сказав посол.

Він наголосив, що демілітаризація — це перший і найважливіший крок до миру. За його словами першочергово потрібно вивести російські війська, потім перетворити миротворчу місію з військової на цивільну та знищити запаси боєприпасів у Колбасному під міжнародним контролем.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Єврокомісар Марта Кос заявила, що питання Придністров’я буде врегульоване до вступу Молдови до ЄС. Також ми писали, що взимку Придністров'я може знову залишитися без газу.

Одеса Молдова Одеська область Придністров'я Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
