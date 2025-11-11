Паун Роговей: формат "5+2" исчерпал себя, время для демилитаризации

Герб непризнанного Приднестровья. Фото иллюстративное: depositphotos

Посол Украины Паун Роговей заявил, что переговорный формат "5+2" по Приднестровью больше не работает. По его словам, урегулирование возможно только при участии Европейского Союза, но без России. Дипломат подчеркнул, что первым шагом к стабильности должна стать полная демилитаризация региона.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Переговоры по Приднестровью

Посол Украины в Молдове Паун Роговей в комментарии для Radio Moldova подчеркнул, что любая территория, не контролируемая правительством, представляет риск. Однако отметил, что его не стоит преувеличивать.

"Кишинев хорошо подготовлен, а Украина рядом", — отметил дипломат.

Роговей пояснил, что формат "5+2", созданный в 2005 году для урегулирования приднестровского конфликта, больше не выполняет своей роли. В нем участвуют Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ, а ЕС и США имеют статус наблюдателей. По словам дипломата, этот механизм фактически заблокирован из-за агрессивной позиции России.

"Мы считаем, что формат "5+2" исчерпал себя. Европейский Союз может сыграть ключевую роль в дальнейшем урегулировании — вполне возможно без участия Российской Федерации",— сказал посол.

Он подчеркнул, что демилитаризация — это первый и самый важный шаг к миру. По его словам, в первую очередь нужно вывести российские войска, затем превратить миротворческую миссию с военной на гражданскую и уничтожить запасы боеприпасов в Колбасном под международным контролем.

Напомним, мы сообщали, что Еврокомиссар Марта Кос заявила, что вопрос Приднестровья будет урегулирован до вступления Молдовы в ЕС. Также мы писали, что зимой Приднестровье может снова остаться без газа.