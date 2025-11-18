Видео
Главная Одесса Молдова готовит новый план возвращения Приднестровья

Молдова готовит новый план возвращения Приднестровья

Дата публикации 18 ноября 2025 17:33
обновлено: 17:16
План реинтеграции Приднестровья: Молдова говорит с ЕС и США
Памятник Ленину перед Верховным советом непризнанной ПМР. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Правительство Молдовы начало разработку нового плана реинтеграции Приднестровского региона, ведя консультации с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Этот шаг стал ответом на прекращение переговоров в старом формате "5+2", который власти Молдовы считают устаревшим.

Об этом сообщил премьер-министр Александр Мунтяну во время визита в Брюссель, сообщают молдавские СМИ.

Реинтеграция Приднестровья

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну заявил, что правительство страны сейчас активно обсуждает новую стратегию возвращения Приднестровья с ключевыми западными партнерами. Эти консультации с европейскими и американскими партнерами являются частью поиска альтернативного решения для урегулирования затяжного конфликта. Разработка плана происходит после того, как диалог в формате "5+2" был приостановлен после вторжения России в Украину.

"Мы сейчас обсуждаем план реинтеграции Приднестровского региона с нашими европейскими и американскими партнерами. Пока не могу предоставить детали, но такой план обсуждается", — сказал Мунтяну.

Глава правительства подчеркнул, что обнародовать подробности нового плана рано. Формат "5+2", в котором Россия, Украина и ОБСЕ были посредниками, а ЕС и США — наблюдателями, считается устаревшим и был прерван. Власти Кишинева ранее также рассматривали возможность присоединения к Евросоюзу сначала только с территорией, которую контролирует Молдова, а уже потом искать решение для реинтеграции левобережья Днестра. Начало разработки нового плана может свидетельствовать об активном поиске путей для воссоединения.

Напомним, мы сообщали, что посол Украины Паун Роговей вопрос Приднестровья надо решать без РФ. Также мы писали, что непризнанная ПМР может остаться без газа зимой.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
