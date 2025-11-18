План реинтеграции Приднестровья: Молдова говорит с ЕС и США

Памятник Ленину перед Верховным советом непризнанной ПМР. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Правительство Молдовы начало разработку нового плана реинтеграции Приднестровского региона, ведя консультации с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Этот шаг стал ответом на прекращение переговоров в старом формате "5+2", который власти Молдовы считают устаревшим.

Об этом сообщил премьер-министр Александр Мунтяну во время визита в Брюссель, сообщают молдавские СМИ.

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну заявил, что правительство страны сейчас активно обсуждает новую стратегию возвращения Приднестровья с ключевыми западными партнерами. Эти консультации с европейскими и американскими партнерами являются частью поиска альтернативного решения для урегулирования затяжного конфликта. Разработка плана происходит после того, как диалог в формате "5+2" был приостановлен после вторжения России в Украину.

"Мы сейчас обсуждаем план реинтеграции Приднестровского региона с нашими европейскими и американскими партнерами. Пока не могу предоставить детали, но такой план обсуждается", — сказал Мунтяну.

Глава правительства подчеркнул, что обнародовать подробности нового плана рано. Формат "5+2", в котором Россия, Украина и ОБСЕ были посредниками, а ЕС и США — наблюдателями, считается устаревшим и был прерван. Власти Кишинева ранее также рассматривали возможность присоединения к Евросоюзу сначала только с территорией, которую контролирует Молдова, а уже потом искать решение для реинтеграции левобережья Днестра. Начало разработки нового плана может свидетельствовать об активном поиске путей для воссоединения.

