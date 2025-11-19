Європейське територіальне об’єднання Молдови, України, Румунії та Болгарії

Прапори країн. Фото ілюстративне: iStock

Молдова, Румунія, Україна та Болгарія домовляються про створення нового формату співпраці, який дозволить реалізовувати спільні проєкти та залучати європейські кошти. Ідеться про Європейське об’єднання територіального співробітництва, що матиме юридичну адресу в Ясському повіті. Процес узгодження триває, а старт роботи заплановано на початок 2026 року.

Про це повідомляють молдовські ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Що створюють країни

Представники місцевої влади чотирьох держав узгоджують створення Європейського об’єднання територіального співробітництва (GECT). Воно зможе напряму отримувати фінансування з європейських фондів, зокрема з Фонду регіонального розвитку ЄС, для спільних інфраструктурних і соціальних проєктів. 18 листопада відбулося робоче засідання, де сторони обговорили структуру майбутнього об’єднання та механізми ухвалення рішень.

Як працюватиме об’єднання

Керівник Комітету зі створення GECT Серджіу Сухаренко пояснив, що остаточну назву та статут затвердить Генеральне зібрання. Серед запропонованих варіантів назви Est Gate ("Східні ворота") та Eastern Corridor ("Східний коридор"). Юридичну адресу планують розмістити в румунській комуні Скобинць, адже Молдова й Україна є третіми країнами щодо ЄС, і це відповідає європейським правилам для таких структур.

Що далі

Процес створення передбачає погодження з органами місцевого самоврядування всіх рівнів і подальше затвердження урядами чотирьох країн. Генеральне зібрання, яке офіційно запустить GECT, заплановане на початок 2026 року. Сухаренко називає майбутнє об’єднання "найбільшим і єдиним такого типу на схід від ЄС", що може стати важливим кроком для євроінтеграції України та Молдови.

Нагадаємо, ми повідомляли, Молдова готує план повернення Придністров'я. також ми писали, що Європа виділила кошти на відновлення Чорного моря.