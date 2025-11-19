Видео
Украина войдет в новую организацию Причерноморья — детали

Дата публикации 19 ноября 2025 15:55
обновлено: 15:58
Европейское территориальное объединение Молдовы, Украины, Румынии и Болгарии
Флаги стран. Фото иллюстративное: iStock

Молдова, Румыния, Украина и Болгария договариваются о создании нового формата сотрудничества, который позволит реализовывать совместные проекты и привлекать европейские средства. Речь идет о Европейском объединении территориального сотрудничества, которое будет иметь юридический адрес в Ясском уезде. Процесс согласования продолжается, а старт работы запланирован на начало 2026 года.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Что создают страны

Представители местных властей четырех государств согласовывают создание Европейского объединения территориального сотрудничества (GECT). Оно сможет напрямую получать финансирование из европейских фондов, в частности из Фонда регионального развития ЕС, для совместных инфраструктурных и социальных проектов. 18 ноября состоялось рабочее заседание, где стороны обсудили структуру будущего объединения и механизмы принятия решений.

Как будет работать объединение

Руководитель Комитета по созданию GECT Серджиу Сухаренко пояснил, что окончательное название и устав утвердит Генеральное собрание. Среди предложенных вариантов названия — "Est Gate" ("Восточные ворота") и "Eastern Corridor" ("Восточный коридор"). Юридический адрес планируют разместить в румынской коммуне Скобинц, ведь Молдова и Украина являются третьим странами по отношению к ЕС, и это соответствует европейским правилам для таких структур.

Что дальше

Процесс создания предусматривает согласование с органами местного самоуправления всех уровней и дальнейшее утверждение правительствами четырех стран. Генеральное собрание, которое официально запустит GECT, запланировано на начало 2026 года. Сухаренко называет будущее объединение "крупнейшим и единственным такого типа к востоку от ЕС", что может стать важным шагом для евроинтеграции Украины и Молдовы.

Напомним, мы сообщали, Молдова готовит план возвращения Приднестровья. также мы писали, что Европа выделила средства на восстановление Черного моря.

Долженко Екатерина
