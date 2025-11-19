Европейское территориальное объединение Молдовы, Украины, Румынии и Болгарии

Флаги стран. Фото иллюстративное: iStock

Молдова, Румыния, Украина и Болгария договариваются о создании нового формата сотрудничества, который позволит реализовывать совместные проекты и привлекать европейские средства. Речь идет о Европейском объединении территориального сотрудничества, которое будет иметь юридический адрес в Ясском уезде. Процесс согласования продолжается, а старт работы запланирован на начало 2026 года.

Что создают страны

Представители местных властей четырех государств согласовывают создание Европейского объединения территориального сотрудничества (GECT). Оно сможет напрямую получать финансирование из европейских фондов, в частности из Фонда регионального развития ЕС, для совместных инфраструктурных и социальных проектов. 18 ноября состоялось рабочее заседание, где стороны обсудили структуру будущего объединения и механизмы принятия решений.

Как будет работать объединение

Руководитель Комитета по созданию GECT Серджиу Сухаренко пояснил, что окончательное название и устав утвердит Генеральное собрание. Среди предложенных вариантов названия — "Est Gate" ("Восточные ворота") и "Eastern Corridor" ("Восточный коридор"). Юридический адрес планируют разместить в румынской коммуне Скобинц, ведь Молдова и Украина являются третьим странами по отношению к ЕС, и это соответствует европейским правилам для таких структур.

Что дальше

Процесс создания предусматривает согласование с органами местного самоуправления всех уровней и дальнейшее утверждение правительствами четырех стран. Генеральное собрание, которое официально запустит GECT, запланировано на начало 2026 года. Сухаренко называет будущее объединение "крупнейшим и единственным такого типа к востоку от ЕС", что может стать важным шагом для евроинтеграции Украины и Молдовы.

