ЕС выделит миллионы евро на восстановление Черного моря

Российская агрессия превратила часть Черного моря в токсичную зону — мины, взрывчатка, топливные пятна и гибель морских животных стали новой реальностью. Украина готовит масштабную программу очистки и восстановления акватории, а деньги на это выделит Евросоюз.

Об этом сообщила пресс-служба Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Проблемы Черного моря

Известно, что проблемы Черного моря обсудили на медиабрифинге "Последствия российского экоцида". Речь шла о масштабных экологических убытках, нанесенных войной: минирование побережий, разливы нефтепродуктов, загрязнение взрывчаткой и металлами.

ЕС выделит средства на восстановление Черного моря

Часть акватории остается заминированной, а полноценный мониторинг пока невозможен. Несмотря на это, Украина уже готовит программу восстановления моря — от очистки до возвращения научного флота. На ее реализацию Европейская комиссия уже предусмотрела 50 миллионов евро для прямой поддержки украинских ученых и еще 200 миллионов — на конкурсные исследования. Средства пойдут на проекты по мониторингу, инноваций в сфере очистки вод и восстановления морских экосистем.

Международные партнеры уверены, что восстановление Черного моря станет не только украинской задачей, но и общим делом для всего региона.

Напомним, Украина вместе с союзниками готовится к масштабному разминированию акватории Черного моря и усиливает безопасность морских путей. Также мы писали, что россияне фактически уничтожили Кинбурнскую косу.