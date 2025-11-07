Российские корабли боятся выходить в Черное море - ВМС Украины

Украинские самоподъемные буровые установки в Черном море. Фото: Радио Свобода

В Черном море сохраняется напряженная, но контролируемая ситуация. Российские корабли не рискуют выходить из пунктов базирования, опасаясь украинских ударов. Кроме того, Украина вместе с союзниками готовится к масштабному разминированию акватории и усиливает безопасность морских путей.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Ситуация в море

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что ситуация в Черном море остается стабильной. По его словам, это также признак мастерства украинских военных — враг не чувствует себя свободно и вынужден прятаться в своих базах.

"Российские корабли не выходили в море, применений оружия не было. Но даже когда они это делают, эффективность ударов противника наши силы сводят к минимуму", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что россияне продолжают высаживать персонал на морских платформах и косах, размещая там оборудование, однако украинские военные регулярно уничтожают такие группы.

Безопасность морского коридора

Плетенчук также рассказал о тесном сотрудничестве Украины с Румынией по безопасности в Черном море. Страны готовятся к большой операции по разминированию акватории, а также совместно работают над защитой портов и критической инфраструктуры.

"Румыния — наш надежный партнер. Мы уже много лет проводим совместные учения и имеем общую цель — сделать Черное море безопасным", — подчеркнул спикер ВМС.

Напомним, мы сообщали, что ВМС уничтожили элитное подразделение РФ на буровых платформах в Черном море. Также мы писали, что Черное море на грани экологической катастрофы.