Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Чорне море під прицілом — загроза для Одещини

Чорне море під прицілом — загроза для Одещини

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 11:07
Оновлено: 11:13
Російські кораблі бояться виходити в Чорне море — ВМС України
Українські самопідіймальні бурові установки в Чорному морі. Фото: Радіо Свобода

У Чорному морі зберігається напружена, але контрольована ситуація. Російські кораблі не ризикують виходити з пунктів базування, побоюючись українських ударів. Крім того, Україна разом із союзниками готується до масштабного розмінування акваторії та посилює безпеку морських шляхів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Ситуація в морі

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що ситуація в Чорному морі залишається стабільною. За його словами, це також ознака майстерності українських військових — ворог не почувається вільно й змушений ховатися у своїх базах.

"Російські кораблі не виходили в море, застосувань зброї не було. Але навіть коли вони це роблять, ефективність ударів противника наші сили зводять до мінімуму", — зазначив Плетенчук.

Він додав, що росіяни продовжують висаджувати персонал на морських платформах і косах, розміщуючи там обладнання, однак українські військові регулярно знищують такі групи.

Безпека морського коридору

Плетенчук також розповів про тісну співпрацю України з Румунією щодо безпеки в Чорному морі. Країни готуються до великої операції з розмінування акваторії, а також спільно працюють над захистом портів і критичної інфраструктури.

"Румунія — наш надійний партнер. Ми вже багато років проводимо спільні навчання і маємо спільну мету — зробити Чорне море безпечним", — наголосив речник ВМС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ВМС знищили елітний підрозділ РФ на бурових платформах у Чорному морі. Також ми писали, що Чорне море на межі екологічної катастрофи.

Одеса ВМС Чорне море Одеська область Новини Одеси розмінування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації