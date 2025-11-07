Російські кораблі бояться виходити в Чорне море — ВМС України

Українські самопідіймальні бурові установки в Чорному морі. Фото: Радіо Свобода

У Чорному морі зберігається напружена, але контрольована ситуація. Російські кораблі не ризикують виходити з пунктів базування, побоюючись українських ударів. Крім того, Україна разом із союзниками готується до масштабного розмінування акваторії та посилює безпеку морських шляхів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Ситуація в морі

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що ситуація в Чорному морі залишається стабільною. За його словами, це також ознака майстерності українських військових — ворог не почувається вільно й змушений ховатися у своїх базах.

"Російські кораблі не виходили в море, застосувань зброї не було. Але навіть коли вони це роблять, ефективність ударів противника наші сили зводять до мінімуму", — зазначив Плетенчук.

Він додав, що росіяни продовжують висаджувати персонал на морських платформах і косах, розміщуючи там обладнання, однак українські військові регулярно знищують такі групи.

Безпека морського коридору

Плетенчук також розповів про тісну співпрацю України з Румунією щодо безпеки в Чорному морі. Країни готуються до великої операції з розмінування акваторії, а також спільно працюють над захистом портів і критичної інфраструктури.

"Румунія — наш надійний партнер. Ми вже багато років проводимо спільні навчання і маємо спільну мету — зробити Чорне море безпечним", — наголосив речник ВМС.

"Румунія — наш надійний партнер. Ми вже багато років проводимо спільні навчання і маємо спільну мету — зробити Чорне море безпечним", — наголосив речник ВМС.