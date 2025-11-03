ВМС України знищили російський підрозділ на буровій «Сиваш»

Бурова платформа перед атакою. Фото: скриншот з відео

Українські морські сили завдали точного удару по позиціях росіян на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі. Внаслідок операції знищено ворожий підрозділ і технічні засоби розвідки. Окупанти спробували приховати втрати, видавши поразку за свою "перемогу".

Про це повідомили у Військово-морських силах України.

Реклама

Читайте також:

Знищення окупантів

Військово-Морські Сили Збройних Сил України успішно вразили елітний підрозділ російських військ, який перебував на буровій платформі "Сиваш". Під час операції було знищено не лише вороже обладнання спостереження і розвідки, а й розрахунок протитанкового ракетного комплексу. За даними українських військових, удар став черговим кроком у послабленні контролю противника над морськими напрямками.

Російські ресурси спробували перекрутити ситуацію, опублікувавши відео, нібито український катер знищено ударом дрона "Ланцет". Насправді, як підтверджують у ВМС, саме український дрон-камікадзе став причиною втрат ворога.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ГУР знищили російську ППО в Криму. Також ми писали про те, як впливають на окупантів атаки на Крим.