ГУР знищило систему С-400 та радари окупантів у Криму

Українські розвідники завдали потужного удару по позиціях російської протиповітряної оборони в окупованому Криму. У ніч проти 2 листопада захисники ліквідували ключові елементи системи С-400 "Тріумф" та ворожі радіолокаційні станції. Операція стала черговим кроком у послабленні оборонних можливостей противника на півострові.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Знищення ППО

У ніч з 1 на 2 листопада 2025 року підрозділи Департаменту активних дій Головного управління розвідки України успішно атакували позиції російських військ у тимчасово окупованому Криму. Під час операції знищено пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовому чергуванні. Разом із ним ліквідовано багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення.

Крім того, розвідники уразили аеродромний оглядовий радар "АОРЛ-1АС" і РЛС П-18 "Терек". Вони використовувалися окупантами для виявлення повітряних цілей.

"Збройна боротьба триває! Слава Україні", — підсумували в ГУР.

