Головна Одеса Крим без захисту — ГУР знищило ППО росіян

Крим без захисту — ГУР знищило ППО росіян

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 16:12
Оновлено: 16:41
ГУР знищило систему С-400 та радари окупантів у Криму
Момент знищення ворожої РЛС. Фото: скриншот з відео

Українські розвідники завдали потужного удару по позиціях російської протиповітряної оборони в окупованому Криму. У ніч проти 2 листопада захисники ліквідували ключові елементи системи С-400 "Тріумф" та ворожі радіолокаційні станції. Операція стала черговим кроком у послабленні оборонних можливостей противника на півострові.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Читайте також:

Знищення ППО

У ніч з 1 на 2 листопада 2025 року підрозділи Департаменту активних дій Головного управління розвідки України успішно атакували позиції російських військ у тимчасово окупованому Криму. Під час операції знищено пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовому чергуванні. Разом із ним ліквідовано багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення.

Крім того, розвідники уразили аеродромний оглядовий радар "АОРЛ-1АС" і РЛС П-18 "Терек". Вони використовувалися окупантами для виявлення повітряних цілей.

"Збройна боротьба триває! Слава Україні", — підсумували в ГУР.

Нагадаємо, ми повідомляли, що удари по НПЗ та ППО в Криму послаблюють оборону півострова. Також ми писали, що окупанти в Криму розбирають старі автомобілі для ремонту військової техніки.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси ППО ГУР МО Украины
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
