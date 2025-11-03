Видео
Крым без защиты — ГУР уничтожило ПВО россиян

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 16:12
обновлено: 16:41
ГУР уничтожило систему С-400 и радары оккупантов в Крыму
Момент уничтожения вражеской РЛС. Фото: скриншот из видео

Украинские разведчики нанесли мощный удар по позициям российской противовоздушной обороны в оккупированном Крыму. В ночь на 2 ноября защитники ликвидировали ключевые элементы системы С-400 "Триумф" и вражеские радиолокационные станции. Операция стала очередным шагом в ослаблении оборонительных возможностей противника на полуострове.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Уничтожение ПВО

В ночь с 1 на 2 ноября 2025 года подразделения Департамента активных действий Главного управления разведки Украины успешно атаковали позиции российских войск во временно оккупированном Крыму. В ходе операции уничтожен пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевом дежурстве. Вместе с ним ликвидирована многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения.

Кроме того, разведчики поразили аэродромный обзорный радар "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек". Они использовались оккупантами для обнаружения воздушных целей.

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине", — подытожили в ГУР.

Напомним, мы сообщали, что удары по НПЗ и ПВО в Крыму ослабляют оборону полуострова. Также мы писали, что оккупанты в Крыму разбирают старые автомобили для ремонта военной техники.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы ПВО ГУР МО України
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
