Россиянам не хватает запчастей — в Крыму разбирают старую технику

Дата публикации 31 октября 2025 09:16
обновлено: 09:22
Оккупанты разбирают списанную технику в Севастополе
Воинская часть, где разбирают технику. Фото: АТЕШ

Российские военные в Севастополе начали массово разбирать списанные автомобили. Это делается для того, чтобы восстанавливать поврежденную технику. Такие моменты свидетельствуют о серьезных проблемах оккупантов с комплектующими.

Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ".

Нехватка деталей

Агенты движения сопротивления "АТЕШ" и команда "Кибер АТЕШ" зафиксировали, что российские военные в Севастополе активно разбирают списанные автомобили для ремонта боевой техники. Машины вывозят со склада в Гагаринском районе города, где хранится техника одной из воинских частей. По их данным, с начала апреля 2025 года со стоянки уже отбуксировали десятки грузовиков различного назначения, в том числе пожарные автомобили на базе ЗИЛ-131. Оттуда технику перевозят на ремонтные базы, где используют в качестве "доноров" для восстановления поврежденных машин.

"Это прямое свидетельство серьезных проблем с комплектующими для автомобилей ВС РФ на южном направлении. Вся собранная информация о ремонтной базе передана Силам обороны Украины для принятия оперативных мер", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что СБУ в Крыму уничтожили вражескую нефтебазу и ПВО. Также мы писали о том, что нужно, чтобы Крым вернулся под контроль Украины.

Одесса Крым Одесская область оккупанты Новости Одессы деоккупация Украины
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
