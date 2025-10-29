Видео
Успешная операция СБУ в Крыму — уничтожены ПВО и нефтебазы

Успешная операция СБУ в Крыму — уничтожены ПВО и нефтебазы

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 11:55
обновлено: 12:02
СБУ в Крыму уничтожила "Панцирь-С2" и две нефтебазы - детали удара
Дым после атаки на Крым. Фото: скриншот из видео

Украинские силы провели масштабную операцию на территории временно оккупированного Крыма. В результате ночной атаки беспилотников уничтожены объекты российской ПВО и топливная инфраструктура. Такие удары существенно ослабляют оборонительные возможности врага на полуострове.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Службе безопасности Украины.

Читайте также:

Последствия атаки

Беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ поразили сразу несколько важных целей в Крыму. В результате удара уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2", который стоит около 20 миллионов долларов. Этот комплекс является одним из главных звеньев системы противовоздушной обороны России.

Кроме того, были выведены из строя две радиолокационные станции, что еще больше снизило эффективность ПВО оккупантов. Беспилотники также нанесли удары по двум нефтебазам — в поселках Гвардейское и Комсомольское. В первом случае на объекте вспыхнул масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

"СБУ продолжает системную работу по уничтожению систем ПВО, которые прикрывают Крым, и нефтебаз, обеспечивающих врага топливом. Каждая такая спецоперация снижает военный и логистический потенциал россиян. "Хлопок" будет гореть и дальше", — отметил информированный источник в СБУ.

Напомним, мы сообщали о том, что нужно для того, чтобы деоккупировать Крым. А также мы писали, что в Севастополе перевернулся плавучий кран.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
