Видео

Если Крым отрезать от России — он вернется в Украину

Если Крым отрезать от России — он вернется в Украину

Дата публикации 28 октября 2025 09:23
обновлено: 10:17
Крым не удержат без связи с Россией - полуостров вернется Украине
Крымский мост. Facebook/Крымский мост

Украина все чаще наносит удары по военным объектам в Крыму. Это постепенно изолирует полуостров и ослабляет позиции оккупантов. Если Крым будет отрезан от снабжения из России, он не сможет долго удерживаться под контролем агрессора.

Об этом в интервью "Желтые кеды с Юлией Бориско" рассказала директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова.

Возвращение Крыма

Возвращение Крыма

Украинские удары по Крыму становятся все более точными и ощутимыми для врага. Уничтожение складов боеприпасов, баз ПВО и командных пунктов подрывает способность россиян контролировать полуостров. Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова отметила, что первой территорией, которую Украина вернет, станет именно Крым. Если отрезать полуостров от связи с Россией, удержать его будет невозможно.

"Первое, что мы заберем, это Крым. Я в этом уверена. Надо мной смеются, но я убеждена, что именно так и будет", — сказала Либанова.

По ее словам, исторически полуостров никогда не мог существовать самостоятельно без поддержки с материка. Если изоляция Крыма станет полной, его возвращение под контроль Украины — лишь вопрос времени.

Напомним, мы сообщали, что в Крыму растет топливный кризис из-за ударов по НПЗ. Также мы писали, что Украина увеличивает количество ударов по полуострову.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы деоккупация Украины
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
