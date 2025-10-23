Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Наступление на юг — у врага нет на это ресурсов и возможности

Наступление на юг — у врага нет на это ресурсов и возможности

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 11:44
обновлено: 11:46
Дефицит топлива и разведки ослабляют Крым
Разбитая техника оккупантов. Фото иллюстративное: УНИАН

Системные удары по военной инфраструктуре в оккупированном Крыму привели к критическому сужению операционных возможностей противника. Ключевыми факторами, подрывающими боеспособность российских войск, стали дефицит горючего, нарушение логистических цепей и вывод из строя средств наблюдения.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Возможности противника

По словам Плетенчука, успешные поражения логистических путей и баз хранения затрудняют или делают невозможным своевременное снабжение подразделений боеприпасами, запчастями и горюче-смазочными материалами. Он добавил, что даже современная бронетехника в таком дефиците не может выполнять боевые задачи или передвигаться. Сбои в логистике непосредственно влияют на темпы ведения боевых действий. В частности замедляется восстановление поврежденной техники и увеличивается время на подготовку операций.

"Топливо — это стратегический ресурс, его нехватка приводит к обездвиживанию военной техники", — отметил Плетенчук.

Отдельным фактором спикер ВМС назвал поражение систем наблюдения и разведки. Уничтожение радаров и других средств мониторинга существенно снижает эффективность пусковых установок противника, поскольку они теряют способность к своевременному выявлению целей и наведения. Это подрывает общую способность врага выявлять и отражать атаки.

"Пусковые установки без надлежащего осмотра теряют свою боевую ценность", — подчеркнул Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что Украина наращивает количество атак по временно оккупированному полуострову. Также мы писали, что в Крыму усиливается топливный кризис, из-за ударов по НПЗ.

Одесса Крым топливо Одесская область Новости Одессы логистика
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации