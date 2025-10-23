Дефицит топлива и разведки ослабляют Крым

Разбитая техника оккупантов. Фото иллюстративное: УНИАН

Системные удары по военной инфраструктуре в оккупированном Крыму привели к критическому сужению операционных возможностей противника. Ключевыми факторами, подрывающими боеспособность российских войск, стали дефицит горючего, нарушение логистических цепей и вывод из строя средств наблюдения.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Возможности противника

По словам Плетенчука, успешные поражения логистических путей и баз хранения затрудняют или делают невозможным своевременное снабжение подразделений боеприпасами, запчастями и горюче-смазочными материалами. Он добавил, что даже современная бронетехника в таком дефиците не может выполнять боевые задачи или передвигаться. Сбои в логистике непосредственно влияют на темпы ведения боевых действий. В частности замедляется восстановление поврежденной техники и увеличивается время на подготовку операций.

"Топливо — это стратегический ресурс, его нехватка приводит к обездвиживанию военной техники", — отметил Плетенчук.

Отдельным фактором спикер ВМС назвал поражение систем наблюдения и разведки. Уничтожение радаров и других средств мониторинга существенно снижает эффективность пусковых установок противника, поскольку они теряют способность к своевременному выявлению целей и наведения. Это подрывает общую способность врага выявлять и отражать атаки.

"Пусковые установки без надлежащего осмотра теряют свою боевую ценность", — подчеркнул Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что Украина наращивает количество атак по временно оккупированному полуострову. Также мы писали, что в Крыму усиливается топливный кризис, из-за ударов по НПЗ.