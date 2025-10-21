Видео
Видео

В Крыму усиливается топливный кризис — успешные атаки ВСУ

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 09:18
обновлено: 09:18
Уничтожение нефтебазы в Феодосии - топливный кризис в Крыму
Горящие цистерны с горючим на НПЗ. Фото иллюстративное: росСМИ

Феодосийская нефтебаза в оккупированном Крыму, которая была главным пунктом перевалки топлива через порт, полностью вышла из строя после повторных ударов украинских Сил обороны. Объект теперь непригоден для ремонта. Из-за этого на полуострове углубляется топливный кризис, а российское войско сталкивается с проблемами снабжения.

Об этом в комментарии "Суспільне" рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Читайте также:

Уничтожение нефтебазы

Феодосийская нефтебаза, один из ключевых топливных узлов оккупированного Крыма, больше не функционирует. Как сообщил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", украинские удары окончательно уничтожили объект, превратив его оборудование в металлолом.

"Последние удары 5, 6 и 13 октября уже окончательно привели эту нефтебазу в состояние дисфункции. Пораженные резервуары и длительное горение сделали их не ремонтопригодными — это уже металлолом, который прошел температурную деформацию. Так же уничтожено оборудование для перекачки нефтепродуктов", — пояснил эксперт.

По словам Михаила Гончара, на полуострове еще остаются другие объекты хранения горючего, которые могут стать следующими целями. Это базы возле военных аэродромов и железнодорожных депо, в частности в районе Джанкоя.

"Вся эта инфраструктура обеспечивает топливом оккупационные войска — бензином, дизелем и реактивным топливом. Поэтому уничтожение таких объектов является приоритетом", — отметил Гончар.

Цель атак

Он также подчеркнул, что главная цель ударов по топливной инфраструктуре Крыма — ослабить возможности обеспечения российских войск и усложнить транзит горючего через полуостров.

"Замысел заключается в том, чтобы критически уменьшить возможности поставки топлива контингенту оккупантов в Крыму и дальше — в южные и восточные регионы Украины", — добавил эксперт.

Из-за ударов по нефтехранилищам в Крыму уже углубляется топливный кризис. На полуострове никогда не было собственных нефтеперерабатывающих заводов, поэтому уничтожение баз в Феодосии, Севастополе или Джанкое усложняет логистику и создает дефицит.

Напомним, мы сообщали, что после серии успешных атак Украины оккупанты начали усиливать охрану своих НПЗ в Крыму. Также мы писали, что появились спутниковые снимки НПЗ в Феодосии после попаданий украинских беспилотников.

