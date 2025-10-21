Уничтожение нефтебазы в Феодосии - топливный кризис в Крыму

В Крыму усиливается топливный кризис — успешные атаки ВСУ
Феодосийская нефтебаза в оккупированном Крыму, которая была главным пунктом перевалки топлива через порт, полностью вышла из строя после повторных ударов украинских Сил обороны. Объект теперь непригоден для ремонта. Из-за этого на полуострове углубляется топливный кризис, а российское войско сталкивается с проблемами снабжения.
Об этом в комментарии "Суспільне" рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.
Уничтожение нефтебазы
Феодосийская нефтебаза, один из ключевых топливных узлов оккупированного Крыма, больше не функционирует. Как сообщил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", украинские удары окончательно уничтожили объект, превратив его оборудование в металлолом.
"Последние удары 5, 6 и 13 октября уже окончательно привели эту нефтебазу в состояние дисфункции. Пораженные резервуары и длительное горение сделали их не ремонтопригодными — это уже металлолом, который прошел температурную деформацию. Так же уничтожено оборудование для перекачки нефтепродуктов", — пояснил эксперт.
По словам Михаила Гончара, на полуострове еще остаются другие объекты хранения горючего, которые могут стать следующими целями. Это базы возле военных аэродромов и железнодорожных депо, в частности в районе Джанкоя.
"Вся эта инфраструктура обеспечивает топливом оккупационные войска — бензином, дизелем и реактивным топливом. Поэтому уничтожение таких объектов является приоритетом", — отметил Гончар.
Цель атак
Он также подчеркнул, что главная цель ударов по топливной инфраструктуре Крыма — ослабить возможности обеспечения российских войск и усложнить транзит горючего через полуостров.
"Замысел заключается в том, чтобы критически уменьшить возможности поставки топлива контингенту оккупантов в Крыму и дальше — в южные и восточные регионы Украины", — добавил эксперт.
Из-за ударов по нефтехранилищам в Крыму уже углубляется топливный кризис. На полуострове никогда не было собственных нефтеперерабатывающих заводов, поэтому уничтожение баз в Феодосии, Севастополе или Джанкое усложняет логистику и создает дефицит.
Напомним, мы сообщали, что после серии успешных атак Украины оккупанты начали усиливать охрану своих НПЗ в Крыму. Также мы писали, что появились спутниковые снимки НПЗ в Феодосии после попаданий украинских беспилотников.
