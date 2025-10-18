ВСУ уничтожили большинство резервуаров с горючим в Феодосии: спутники

Последствия ударов ВСУ по нефтебазе в Феодосии. Фото: кадр из видео

После точных ударов украинских сил обороны нефтебаза в Феодосии превратилась в пепелище. Новые спутниковые снимки показывают — из 33 резервуаров лишь единицы остались неповрежденными. Остальные — уничтожены или серьезно повреждены.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые публикует служба новостей Радио Свобода.

Последствия ударов по нефтебазе в Феодосии

Спутниковые снимки четко фиксируют масштабы разрушений: 22 из 33 резервуаров с горючим уничтожены или повреждены. Еще 11 резервуаров полностью выгорели, а остальные получили критические повреждения и вряд ли подлежат восстановлению.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что во время операции украинские силы уничтожили 16 резервуаров с горючим, которые оккупанты использовали для обеспечения своих войск на юге.

Напомним, нефтеперерабатывающий завод в Феодосии понес сокрушительные потери после двух ударов ВСУ — 7 и 13 октября. Из-за этого у оккупантов начались серьезные проблемы с горючим на юге.