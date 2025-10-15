Пожар на топливном терминале в оккупированном Крыму

Горят резервуары с горючим оккупантов. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские военные в третий раз атаковали нефтяной терминал в Феодосии, что во временно оккупированном Крыму. Огонь после удара охватил резервуары с нефтепродуктами, дым видно за десятки километров. Этот объект был важным элементом военной логистики россиян.

Об этом в эфире канала "Прямой" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Удар по Феодосии

Во временно оккупированном Крыму горит один из крупнейших терминалов с нефтепродуктами, который россияне активно использовали для обеспечения своих военных подразделений. Как сообщил Сергей Братчук, возгорание произошло на стратегическом объекте, который играл ключевую роль в перевозке горючего для оккупационных войск.

"Резервуары плавают в огне, и дым видно за десятки километров. Местные власти пытаются убедить, что все под контролем, но это не так", — отметил Братчук.

По словам Братчука, терминал получил серьезные разрушения, и его работа остановлена. Это не первый случай ударов по логистическим объектам оккупантов на полуострове.

"Этот терминал поставлял топливо для российских военных сил. Сейчас они получили серьезный удар по своей логистике", — подытожил Братчук.

Напомним, мы писали, что в Генштабе рассказали об ударе по НПЗ в Крыму. Также мы сообщали, что у россиян проблемы с топливом на юге.