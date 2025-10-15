Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса У россиян проблемы с поставками топлива для войск на юге

У россиян проблемы с поставками топлива для войск на юге

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 09:30
Проблемы с топливом в Крыму после ударов по НПЗ
Дым после атаки на НПЗ РФ. Фото: росСМИ

Украина нанесла серию успешных ударов по ряду нефтеперерабатывающих и логистических объектов. Из-за этого у оккупантов начались серьезные проблемы с горючим на юге. Поставки замедлились, запасы сокращаются, а логистика стала уязвимой к новым атакам. Последствия почувствуют и войска, и гражданское население на оккупированных территориях.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Реклама
Читайте также:

Поставки топлива

После атак по НПЗ, в частности в Феодосии, российские войска оказались в сложном положении с поставками топлива в Крым. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, есть три возможных маршрута, по которым оккупанты могут доставлять топливо — Крымским мостом, по железной дороге или паромами. Однако все эти пути имеют ограничения.

"Крымский мост сейчас работает где-то на половину своей пропускной способности — он может пропускать около 25 тысяч автомобилей в день вместо запланированных 50. Железная дорога также используется лишь на 60-70%, а паромные перевозки очень медленные и рискованные. Любой удар по парому с топливом может обернуться катастрофой", — пояснил Тимочко.

Он также добавил, что путь через Мелитополь и Джанкой оккупанты используют прежде всего для усиления своих войск на Запорожском и Херсонском направлениях. Но даже эти маршруты остаются уязвимыми для украинских ударов, ведь проходят по территории, которую хорошо контролируют украинские разведчики и диверсионные группы.

"Когда враг имеет проблемы с логистикой, это сразу сказывается на их боевых возможностях. Удар по топливу — это удар по движению техники, по снабжению и даже по настроениям в войсках", — подчеркнул Тимочко.

Напомним, мы сообщали, что после ударов в Феодосии горели около 10 цистерн с топливом. Также мы писали о том, когда Украина может пойти в наступление на Крым.

Одесса Крым НПЗ топливо Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации