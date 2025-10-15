Проблемы с топливом в Крыму после ударов по НПЗ

Дым после атаки на НПЗ РФ. Фото: росСМИ

Украина нанесла серию успешных ударов по ряду нефтеперерабатывающих и логистических объектов. Из-за этого у оккупантов начались серьезные проблемы с горючим на юге. Поставки замедлились, запасы сокращаются, а логистика стала уязвимой к новым атакам. Последствия почувствуют и войска, и гражданское население на оккупированных территориях.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Поставки топлива

После атак по НПЗ, в частности в Феодосии, российские войска оказались в сложном положении с поставками топлива в Крым. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, есть три возможных маршрута, по которым оккупанты могут доставлять топливо — Крымским мостом, по железной дороге или паромами. Однако все эти пути имеют ограничения.

"Крымский мост сейчас работает где-то на половину своей пропускной способности — он может пропускать около 25 тысяч автомобилей в день вместо запланированных 50. Железная дорога также используется лишь на 60-70%, а паромные перевозки очень медленные и рискованные. Любой удар по парому с топливом может обернуться катастрофой", — пояснил Тимочко.

Он также добавил, что путь через Мелитополь и Джанкой оккупанты используют прежде всего для усиления своих войск на Запорожском и Херсонском направлениях. Но даже эти маршруты остаются уязвимыми для украинских ударов, ведь проходят по территории, которую хорошо контролируют украинские разведчики и диверсионные группы.

"Когда враг имеет проблемы с логистикой, это сразу сказывается на их боевых возможностях. Удар по топливу — это удар по движению техники, по снабжению и даже по настроениям в войсках", — подчеркнул Тимочко.

Напомним, мы сообщали, что после ударов в Феодосии горели около 10 цистерн с топливом. Также мы писали о том, когда Украина может пойти в наступление на Крым.