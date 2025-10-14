Пожар на нефтяном терминале в Крыму остановил часть поставок

Дым от пожара на НПЗ в Феодосии. Фото: Крымский ветер

Во временно оккупированном Крыму второй раз подвергся удару феодосийский морской нефтяной терминал. Повреждены по меньшей мере 11 цистерн с горючим, 10 из которых загорелись. Это серьезно влияет на стратегические запасы топлива и может осложнить поставки для военных операций.

Об этом в эфире "радио NV" рассказал заместитель начальника штаба ВМС в 2004 — 2020 годах Андрей Рыженко.

Реклама

Читайте также:

Последствия ударов

По словам бывшего заместителя начальника штаба ВМС Андрея Рыженко, феодосийский терминал — крупнейший в Крыму. Накануне было повреждено 11 цистерн, из них 10 с горючим загорелись. Это может приостановить морское сообщение и подпитку военных сил России на юге Украины. Рыженко отметил, что объект оснащен системой ПВО, однако украинские силы находят способы обходить ее, применяя комбинированные удары, включая дроны.

"Система ПВО достаточно плотная, но наши удары частично попадают и приносят результат", — добавил он.

Предыдущие удары по Крыму, в частности по Севастополю и бухте Казачьей, также уничтожали крупные объекты с горючим, демонстрируя эффективность таких операций в снижении логистических возможностей оккупантов.

Напомним, мы писали о том, когда может начаться наступление на Крым. Также мы сообщали, что на полуострове проблемы со светом после успешных атак Украины.