Главная Одесса Удары по Крыму — Украина истощает своего противника на поле боя

Удары по Крыму — Украина истощает своего противника на поле боя

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 17:10
Как удары дронами разрушают логистику врага
Дым после атаки на Крым. Фото иллюстративное: Крымский ветер

Украина продолжает атаковать российские военные объекты на оккупированных третирориях, в частности в Крыму. Этой ночью под атакой во второй раз оказался НПЗ в Феодосии. Удары по логистическим целям, железным дорогам и топливу на юге подрывают снабжение врага и тормозят его боевые силы.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель ОК "Юг" Владислав Волошин.

Удары по логистике

Представитель ОК "Юг" отметил, что железная дорога и автомобильные пути — для армии то же, что кровеносные сосуды для тела. Если их повредить, подразделения противника теряют снабжение и подкрепление. По его словам, все, что обслуживает российские войска на оккупированных территориях, в том числе в Крыму, — склады, пути, релейные шкафы — является законной целью для ударов.

"Мы бьем по логистике, чтобы отрезать врага от пополнения. Когда эшелон стоит в поле, это уже признак того, что логистика работает не так, как надо", — сказал Волошин.

Задачи дронов

Дроны выполняют две ключевые задачи: разведку и поражение. Они находят стоячие эшелоны и уязвимые участки дороги, а затем наносят точечные удары. По словам спикера, это позволяет останавливать движение техники и материалов без массовых наступательных операций.

"Даже несколько успешных ударов по транспортным артериям значительно усложняют жизнь врагу", — добавил он.

Волошин также подчеркнул, что контроль за логистикой на оккупированных территориях ведется постоянно: беспилотники фиксируют движения, а прицельные удары не дают врагу быстро восстановить снабжение. По его словам, такая работа идет и в Запорожской, и в Херсонской зонах, где противнику стало "некомфортно" из-за постоянных вмешательств в цепи поставок. Он добавил, что стратегия заключается не в единичных актах разрушения, а в систематическом подрыве способности врага быстро передвигать ресурсы. В итоге такие действия должны ослабить противника там, где от этого напрямую зависит исход боя.

Напомним, мы писали, что ночью украинские бойцы поразили нефтяные резервуары и подстанцию в Крыму. Также мы сообщали, что партизаны устроили диверсии на железной дороге в России.

