Україна
Удари по Криму — Україна виснажує свого супротивника на полі бою

Удари по Криму — Україна виснажує свого супротивника на полі бою

Дата публікації: 13 жовтня 2025 17:10
Як удари дронами руйнують логістику ворога
Дим після атаки на Крим. Фото ілюстративне: Кримський вітер

Україна продовжує атакувати російські військові об'єкти на окупованих третироріях, зокрема в Криму. Цієї ночі під атакою вдруге опинився НПЗ у Феодосії. Удари по логістичних цілях, залізницях та паливу на півдні підривають постачання ворога і гальмують його бойові сили.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Читайте також:

Удари по логістиці

Речник ОК "Південь" зазначив, що залізниця й автомобільні шляхи — для армії те саме, що кровоносні судини для тіла. Якщо їх пошкодити, підрозділи противника втрачають постачання і підкріплення. За його словами, усе, що обслуговує російські війська на окупованих територіях, зокрема в Криму, — склади, колії, релейні шафи — є законною метою для ударів.

"Ми б’ємо по логістиці, щоб відрізати ворога від поповнення. Коли ешелон стоїть у полі, це вже ознака того, що логістика працює не так, як треба", — сказав Волошин.

Задачі дронів

Дрони виконують дві ключові задачі: розвідку й ураження. Вони знаходять стоячі ешелони та вразливі ділянки дороги, а потім завдають точкові удари. За словами речника, це дозволяє зупиняти рух техніки й матеріалів без масових наступальних операцій.

"Навіть кілька успішних ударів по транспортних артеріях значно ускладнюють життя ворогу", — додав він.

Волошин також підкреслив, що контроль за логістикою на окупованих територіях ведеться постійно: безпілотники фіксують рухи, а поцілені удари не дають ворогу швидко відновити постачання. За його словами, така робота йде і в Запорізькій, і в Херсонській зонах, де противнику стало "некомфортно" через постійні втручання у ланцюги постачання. Він додав, що стратегія полягає не в одиничних актах руйнування, а в систематичному підриві здатності ворога швидко пересувати ресурси. У підсумку такі дії повинні послабити противника там, де від цього безпосередньо залежить результат бою.

Нагадаємо, ми писали, що вночі українські бійці уразили нафтові резервуари й підстанцію в Криму. Також ми повідомляли, що партизани влаштували диверсії на залізниці в Росії.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
