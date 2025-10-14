Пожежа на нафтовому терміналі в Криму зупинила частину поставок

Дим від пожежі на НПЗ у Феодосії. Фото: Кримський вітер

У тимчасово окупованому Криму вдруге зазнав удару феодосійський морський нафтовий термінал. Пошкоджено щонайменше 11 цистерн із пальним, 10 з яких загорілися. Це серйозно впливає на стратегічні запаси пального та може ускладнити постачання для військових операцій.

Про це в ефірі "радіо NV" розповів заступник начальника штабу ВМС у 2004 — 2020 роках Андрій Риженко.

Наслідки ударів

За словами колишнього заступника начальника штабу ВМС Андрія Риженка, феодосійський термінал — найбільший у Криму. Напередодні було пошкоджено 11 цистерн, із них 10 із пальним загорілися. Це може призупинити морське сполучення та підживлення військових сил Росії на півдні України. Риженко зазначив, що об’єкт оснащений системою ППО, проте українські сили знаходять способи обходити її, застосовуючи комбіновані удари, включно з дронами.

"Система ППО досить щільна, але наші удари частково влучають і приносять результат", — додав він.

Попередні удари по Криму, зокрема по Севастополю та бухті Козачій, також знищували великі об’єкти з пальним, демонструючи ефективність таких операцій у зниженні логістичних можливостей окупантів.

