Контрнаступ України на Крим після руйнування Керченського мосту

Розмови про звільнення тимчасово окупованого Криму не припиняються. Крім того, йде активна демілітаризація півострова. Експерти припускають, що для початку треба знищити Керченський міст.

Про це в ефірі "24 каналу" розповів полковник армії США у відставці Джон Світ.

Звільнення Криму

Американський військовий експерт припускає, що Збройні сили України можуть розпочати контрнаступ на Крим після знищення Керченського мосту. На його думку, для цього Україна повинна накопичити значні бронетанкові та артилерійські ресурси. Такі дії стануть можливими лише за сприятливої ситуації на фронті.

"Ймовірно, ми знову побачимо загрози Керченському мосту. Коли він упаде, очікую, що станемо свідками контрнаступу з метою повторного захоплення Криму", — зазначив Світ.

Водночас він підкреслив, що це буде надзвичайно складно з огляду на сучасні технології спостереження, супутники та безпілотники. Військовий аналітик також додав, що поки невідомо, чи зосередяться ЗСУ спочатку на Криму, чи на інших окупованих територіях.

"Це тактична ситуація, яка залежить від того, як розвиватиметься війна у найближчі три–шість місяців", — наголосив він.

Нагадаємо, ми писали про те, що після успішних атак України в Криму почалися перебої зі світлом. Також ми повідомляли, що в Криму набирає обертів процес демілітарізації.