Демілітаризація Криму триває: удари по нафтобазах і ППО

Зарево від палаючої НПЗ у Феодосії. Фото: Кримській вітер

Україна послідовно знищує військові об’єкти окупантів у Криму. Удари спрямовані проти нафтобаз, складів і систем ППО, які забезпечують російську армію на південному фронті. Цей процес виходить за межі півострова та охоплює південні регіони Росії.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама

Читайте також:

Атаки на Крим

Сергій Братчук розповів, що нічні удари по об’єктах у Криму є частиною ширшої операції з демілітаризації. Йдеться не лише про нафтобази, які постачали пальне для війська, а й про системи протиповітряної оборони, включно з комплексами С-300 та С-400. Також вражаються радіолокаційні станції та пускові установки ворога.

"Крим залишається на порядку денному. Демілітаризація триває і є безперервною. Це прямий удар по ресурсній базі окупантів", — наголосив Братчук.

За його словами, у цих операціях активно задіяні СБУ, Головне управління розвідки та Сили спеціальних операцій. Удари поширюються й на південні регіони Росії, зокрема Краснодарський край, Ростовську область і навіть Волгоград. Саме ці території забезпечують пальним та боєприпасами російську армію.

Братчук підкреслив, що Україна діє за власним планом і жодних анонсів десантів чи масштабних операцій у Криму не буде. Він додав — демілітаризація продовжується, а півострів і надалі є ключовим напрямом для Сил оборони.

Нагадаємо, ми писали, що цієї ночі Україна масовано атакувала об'єкти РФ на території тимчасово окупованого Криму. Також ми повідомляли, що заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував чутки про контрнаступ на Крим.