Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Звільнення Криму — процес демілітаризації набирає обертів

Звільнення Криму — процес демілітаризації набирає обертів

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 12:30
Демілітаризація Криму триває: удари по нафтобазах і ППО
Зарево від палаючої НПЗ у Феодосії. Фото: Кримській вітер

Україна послідовно знищує військові об’єкти окупантів у Криму. Удари спрямовані проти нафтобаз, складів і систем ППО, які забезпечують російську армію на південному фронті. Цей процес виходить за межі півострова та охоплює південні регіони Росії.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама
Читайте також:

Атаки на Крим

Сергій Братчук розповів, що нічні удари по об’єктах у Криму є частиною ширшої операції з демілітаризації. Йдеться не лише про нафтобази, які постачали пальне для війська, а й про системи протиповітряної оборони, включно з комплексами С-300 та С-400. Також вражаються радіолокаційні станції та пускові установки ворога.

"Крим залишається на порядку денному. Демілітаризація триває і є безперервною. Це прямий удар по ресурсній базі окупантів", — наголосив Братчук.

За його словами, у цих операціях активно задіяні СБУ, Головне управління розвідки та Сили спеціальних операцій. Удари поширюються й на південні регіони Росії, зокрема Краснодарський край, Ростовську область і навіть Волгоград. Саме ці території забезпечують пальним та боєприпасами російську армію.

Братчук підкреслив, що Україна діє за власним планом і жодних анонсів десантів чи масштабних операцій у Криму не буде. Він додав — демілітаризація продовжується, а півострів і надалі є ключовим напрямом для Сил оборони.

Нагадаємо, ми писали, що цієї ночі Україна масовано атакувала об'єкти РФ на території тимчасово окупованого Криму. Також ми повідомляли, що заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував чутки про контрнаступ на Крим.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси деокупація України атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації