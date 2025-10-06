Демилитаризация Крыма продолжается: удары по нефтебазам и ПВО

Зарево от горящего НПЗ в Феодосии. Фото: Крымский ветер

Украина последовательно уничтожает военные объекты оккупантов в Крыму. Удары направлены против нефтебаз, складов и систем ПВО, которые обеспечивают российскую армию на южном фронте. Этот процесс выходит за пределы полуострова и охватывает южные регионы России.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Атаки на Крым

Сергей Братчук рассказал, что ночные удары по объектам в Крыму являются частью более широкой операции по демилитаризации. Речь идет не только о нефтебазах, которые поставляли топливо для войска, но и о системах противовоздушной обороны, включая комплексы С-300 и С-400. Также поражаются радиолокационные станции и пусковые установки врага.

"Крым остается на повестке дня. Демилитаризация продолжается и является непрерывной. Это прямой удар по ресурсной базе оккупантов", — подчеркнул Братчук.

По его словам, в этих операциях активно задействованы СБУ, Главное управление разведки и Силы специальных операций. Удары распространяются и на южные регионы России, в частности Краснодарский край, Ростовскую область и даже Волгоград. Именно эти территории обеспечивают горючим и боеприпасами российскую армию.

Братчук подчеркнул, что Украина действует по собственному плану и никаких анонсов десантов или масштабных операций в Крыму не будет. Он добавил — демилитаризация продолжается, а полуостров и в дальнейшем является ключевым направлением для Сил обороны.

Напомним, мы писали, что этой ночью Украина массированно атаковала объекты РФ на территории временно оккупированного Крыма. Также мы сообщали, что заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин прокомментировал слухи о контрнаступлении на Крым.