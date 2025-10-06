Взрывы в Крыму 6 октября: пожар на нефтебазе в Феодосии

Пожар в Феодосии после взрывов. Фото: Крымский ветер

В ночь на 6 октября в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Атаки украинских беспилотников зафиксированы в разных районах полуострова. Самые большие разрушения произошли в Феодосии, где вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе.

Об этом сообщает канал "Крымский ветер".

Удар по НПЗ

В Феодосии беспилотники попали в нефтеналивной терминал. Взорвался резервуар с горючим, пожар видно на десятки километров. Спутниковые снимки зафиксировали два мощных очага возгорания.

Это не первый удар по этой базе: после предыдущих атак из 34 резервуаров уцелело только 22. Теперь повреждено еще больше. В прошлом году здесь уже пылало больше недели — тогда сгорели восемь резервуаров и несколько зданий на территории. Из-за нового пожара российские службы перекрыли Керченское шоссе, проходящее рядом с терминалом.

Другие удары по Крыму

Кроме Феодосии, взрывы прогремели на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, где попали беспилотники. Местные сообщают и о поражении воинской части между Евпаторией и селом Уютное, где поврежден один из радаров. Обломки сбитого дрона упали на жилые дома и гаражный кооператив на окраине Евпатории.

Также в Джанкойском районе подтвердили удар в районе поселка Азовское, где российские военные хранили боеприпасы. Там неоднократно уже фиксировали взрывы после атак.

Напомним, мы сообщали, что ожидает Крымский мост в будущем. Также мы писали, что русские в Крыму прячут корабли от ударов.