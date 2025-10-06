Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Массированная атака на Крым — что уничтожили прошлой ночью

Массированная атака на Крым — что уничтожили прошлой ночью

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 10:47
Взрывы в Крыму 6 октября: пожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар в Феодосии после взрывов. Фото: Крымский ветер

В ночь на 6 октября в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Атаки украинских беспилотников зафиксированы в разных районах полуострова. Самые большие разрушения произошли в Феодосии, где вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе.

Об этом сообщает канал "Крымский ветер".

Реклама
Читайте также:

Удар по НПЗ

В Феодосии беспилотники попали в нефтеналивной терминал. Взорвался резервуар с горючим, пожар видно на десятки километров. Спутниковые снимки зафиксировали два мощных очага возгорания.

Это не первый удар по этой базе: после предыдущих атак из 34 резервуаров уцелело только 22. Теперь повреждено еще больше. В прошлом году здесь уже пылало больше недели — тогда сгорели восемь резервуаров и несколько зданий на территории. Из-за нового пожара российские службы перекрыли Керченское шоссе, проходящее рядом с терминалом.

Другие удары по Крыму

Кроме Феодосии, взрывы прогремели на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, где попали беспилотники. Местные сообщают и о поражении воинской части между Евпаторией и селом Уютное, где поврежден один из радаров. Обломки сбитого дрона упали на жилые дома и гаражный кооператив на окраине Евпатории.

Также в Джанкойском районе подтвердили удар в районе поселка Азовское, где российские военные хранили боеприпасы. Там неоднократно уже фиксировали взрывы после атак.

Напомним, мы сообщали, что ожидает Крымский мост в будущем. Также мы писали, что русские в Крыму прячут корабли от ударов.

Одесса Крым взрыв НПЗ Одесская область Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации