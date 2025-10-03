Видео
Главная Одесса Удары по Крыму — россияне прячут корабли

Удары по Крыму — россияне прячут корабли

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 11:14
ФСБ прячет корабли "Охотник" в бухте Севастополя
Корабль РФ в бухте. Фото: Крымский ветер

В Севастополе пограничная служба ФСБ России пытается спрятать свои сторожевые корабли от ударов ВСУ. Суда постоянно переставляют с места на место и держат в самых отдаленных углах бухты. Часть из них фактически превратили в места отдыха для офицеров.

Об этом сообщают агенты "Крымского ветра".

Читайте также:

Страх перед ударами

Патрульные корабли проекта 22460, известные под шифром "Охотник", обычно пришвартованы у причала №56 в самой глубокой части Севастопольской бухты, недалеко от входа в Инкерманскую бухту. Чтобы усложнить возможные удары ВСУ, россияне часто меняют им места стоянки, переводя в другие бухты или на другие причалы.

Всего в Крыму служба ФСБ имеет четыре таких судна — "Изумруд", "Аметист", "Проворный" и "Безупречный". Примечательно, что последний раз один из этих кораблей выходил в море еще в январе 2025 года. По сообщениям агентов, сейчас их чаще используют не по назначению — офицеры обустроили на борту места для отдыха. Ведь еще во время строительства "Охотники" оборудовали сауной и бассейном "для повышения комфортности".

Напомним, мы сообщали, что после ударов по НПЗ в Крыму будет расти нехватка горючего. Также мы писали о том, когда могут уничтожить Крымский мост.

Одесса Крым корабль Одесская область Новости Одессы Севастополь
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
