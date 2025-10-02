Видео
Удары по Крыму — дефицит топлива будет только расти

Дата публикации 2 октября 2025 17:39
Крым - топливо, логистика и ПВО
Горящая НПЗ в России. Фото иллюстративное: росСМИ

В Крыму периодически происходят удары по объектам и логистике, но система ПВО остается мощной. Из-за ударов по логистике и НПЗ на полуострове ощущается дефицит топлива — частично для авиации, частично для флота. Это бьет по запасам и заставляет врага считаться с ограничениями в поставках.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Взрывы в Крыму

Плетенчук отметил, что в Крыму продолжается периодический цикл ударов и контрударов — разными средствами и в разное время. Часто повреждаются или выводятся из строя отдельные радиолокационные станции. Но в целом система противовоздушной обороны остается серьезным препятствием для атак. Оккупантам важно защищать военную инфраструктуру. На полуострове много объектов, которые они считают приоритетными, и поэтому делают ставку на их защиту.

"У них есть что защищать — и нам есть что поражать, пока территория не будет деоккупирована", — заявил представитель ВМС.

Удары по НПЗ

Удар по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим звеньям влияет на обеспечение топлива. По словам Плетенчука, поставки в Крым происходят периодически, но дефицит ощутимый. Производство упало примерно на четверть, и это сказывается на запасах. Авиация летает интенсивно, поэтому потребность в топливе большая — но основными потребителями также остаются корабли и наземная техника.

"Если говорить об основных потребителях топлива, то это прежде всего корабли — речь идет о портах, которые расположены на материковой части так называемой Российской Федерации, и у них меньше проблем с поставками," — добавил спикер.

Доставка горючего

Железнодорожные и автодороги через оккупированные территории под угрозой поражений, а транзит по мосту с цистернами — рискованный. Поэтому иногда топливо поступает, но в ограниченных объемах. Дмитрий Плетенчук отметил, что в армии приоритеты расставлены так, что население часто отходит на второй план, а топливо в первую очередь идет на обеспечение военных нужд. Последствия для противника — снижение оперативной устойчивости и проблемы с логистикой.

Напомним, мы писали, что россияне пытаются защитить свои НПЗ от ударов металлическими "щитами". Также мы сообщали, что в Крыму сильный дефицит горючего, из-за ударов по НПЗ.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
