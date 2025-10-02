Крим — паливо, логістика та ППО

Палаюча НПЗ в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Криму періодично відбуваються удари по об’єктах і логістиці, але система ППО залишається потужною. Через удари по логістиці й НПЗ на півострові відчувається дефіцит палива — частково для авіації, частково для флоту. Це б’є по запасах і змушує ворога рахуватися з обмеженнями у постачанні.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Вибухи в Криму

Плетенчук зазначив, що у Криму триває періодичний цикл ударів і контрударів — різними засобами й у різний час. Часто пошкоджуються чи виводяться з ладу окремі радіолокаційні станції. Але загалом система протиповітряної оборони залишається серйозною перешкодою для атак. Окупантам важливо захищати військову інфраструктуру. На півострові багато об’єктів, які вони вважають пріоритетними, і тому роблять ставку на їхній захист.

"У них є що захищати — і нам є що уражати, поки територія не буде деокупована", — заявив речник ВМС.

Удари по НПЗ

Удар по нафтопереробним заводам і логістичних ланках впливає на забезпечення палива. За словами Плетенчука, поставки до Криму відбуваються періодично, але дефіцит відчутний. Виробництво впало приблизно на чверть, і це позначається на запасах. Авіація літає інтенсивно, тому потреба в паливі велика — але основними споживачами також залишаються кораблі і наземна техніка.

"Якщо говорити про основних споживачів палива, то це насамперед кораблі — йдеться про порти, які розташовані на материковій частині так званої Російської Федерації, і в них менше проблем із постачанням, " — додав речник.

Доставка пального

Залізничні та автошляхи через окуповані території під загрозою уражень, а транзит по мосту з цистернами — ризикований. Тому інколи паливо надходить, але в обмежених обсягах. Дмитро Плетенчук наголосив, що в армії пріоритети розставлені так, що населення часто відходить на другий план, а пальне першочергово йде на забезпечення воєнних потреб. Наслідки для противника — зниження оперативної стійкості і проблеми з логістикою.

Нагадаємо, ми писали, що росіяни намагаються захистити свої НПЗ від ударів металевими "щитами". Також ми повідомляли, що в Криму сильний дефіцит пального, через удари по НПЗ.