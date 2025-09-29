Паливна криза в Криму та вибухи нафтобази у Феодосії

Черги на АЗС в Криму. Фото: Кримський вітер

У Криму виникла гостра нестача пального. У Севастополі, Ялті та Сімферополі водії стоять у довжелезних чергах, щоб заправити автомобілі. Дефіцит бензину стався через атаки українських дронів на ворожі НПЗ.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Нестача пального

У великих містах Криму, зокрема у Севастополі, Сімферополі та Ялті — паливна криза. На заправках періодично з’являється бензин А-92 та А-95, через що утворюються черги з десятків машин. Власники АЗС навіть вдаються до хитрощів: один бензовоз розливає одразу на кілька станцій, аби створити ілюзію наявності пального.

"З сьогоднішнього дня продаж палива марок АІ-100, АІ-95NP АІ-95, АІ-92 на заправках мережі ТЕС буде обмежений 30 літрами в один автомобіль або одну каністру. Тобто, якщо ви приїхали машиною, то зможете вибрати: заправити машину або каністру. Якщо прийшли з каністрою, то зможете також залити паливо", — заявив гауляйтер одного із міст Криму Розважаєв.

Удар по Феодосії. Фото:Кримський вітер

Удари по НПЗ

Крім того, у Феодосії вдруге за рік вибухнула нафтобаза після атаки дронів. Минулого жовтня об’єкт горів тиждень після потужного удару, а в березні 2024-го безпілотники вже пошкоджували трубопровід. Феодосійський морський нафтотермінал є найбільшим на півострові й грає ключову роль у перевалці палива для російських військових. За повідомленнями місцевих джерел, на території бази був розташований зенітний комплекс "Панцир-С1".

Нагадаємо, генсек НАТО Рютте пояснив, як удари по російським НПЗ впливають на окупантів. Також ми писали, що українські морські дрони вперше уразили НПЗ росіян.