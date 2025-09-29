Відео
Україна
Черги на заправках і палаюча нафтобаза — ситуація в Криму

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 17:59
Паливна криза в Криму та вибухи нафтобази у Феодосії
Черги на АЗС в Криму. Фото: Кримський вітер

У Криму виникла гостра нестача пального. У Севастополі, Ялті та Сімферополі водії стоять у довжелезних чергах, щоб заправити автомобілі. Дефіцит бензину стався через атаки українських дронів на ворожі НПЗ.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Нестача пального

У великих містах Криму, зокрема у Севастополі, Сімферополі та Ялті — паливна криза. На заправках періодично з’являється бензин А-92 та А-95, через що утворюються черги з десятків машин. Власники АЗС навіть вдаються до хитрощів: один бензовоз розливає одразу на кілька станцій, аби створити ілюзію наявності пального.

"З сьогоднішнього дня продаж палива марок АІ-100, АІ-95NP АІ-95, АІ-92 на заправках мережі ТЕС буде обмежений 30 літрами в один автомобіль або одну каністру. Тобто, якщо ви приїхали машиною, то зможете вибрати: заправити машину або каністру. Якщо прийшли з каністрою, то зможете також залити паливо", — заявив гауляйтер одного із міст Криму Розважаєв.

Удари по НПЗ РФ
Удар по Феодосії. Фото:Кримський вітер

Удари по НПЗ

Крім того, у Феодосії вдруге за рік вибухнула нафтобаза після атаки дронів. Минулого жовтня об’єкт горів тиждень після потужного удару, а в березні 2024-го безпілотники вже пошкоджували трубопровід. Феодосійський морський нафтотермінал є найбільшим на півострові й грає ключову роль у перевалці палива для російських військових. За повідомленнями місцевих джерел, на території бази був розташований зенітний комплекс "Панцир-С1".

Нагадаємо, генсек НАТО Рютте пояснив, як удари по російським НПЗ впливають на окупантів. Також ми писали, що українські морські дрони вперше уразили НПЗ росіян.

Одеса Крим НПЗ Одеська область Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
